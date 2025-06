¿De qué murió Nelson Hoffmann? Esto reveló su hijo Mauricio

Nelson Hoffmann, famoso presentador televisivo recordado por programas como Sábado Feliz y Hola Juventud, falleció este 26 de junio. La noticia de su deceso conmovió y sorprendió enormemente.

Nelson murió a los 74 años de edad, a causa de un infarto. Así lo confirmó su hijo Mauricio Hoffmann, en una entrevista para el programa De boca en boca de Teletica.

Su vela se realizó en la funeraria Shalom, ubicada en Tibás, este 26 de junio desde las 6 p. m.

Este viernes 27 de junio, Mauricio ofreció declaraciones a La Nación sobre la despedida definitiva de su padre.

“A él lo vamos a cremar. Estamos esperando que llegue mi hermano para que se despida. Vamos a hacer una ceremonia muy íntima y privada, en familia, nada más, para honrar su última voluntad. Así lo vamos a despedir, más en lo íntimo”, comentó.

El presentador también explicó que la familia organizó la vela pública para quienes quisieran acompañarlos y compartir un momento de despedida con don Nelson, pero reiteró que la ceremonia final se realizará en privado.

“Por razones personales así lo determinamos. Así lo determinó él y mi mamá, y así lo cumpliremos”, expresó con mucha serenidad.

Entrevista con Nelson Hoffmann

Nelson Hoffmann y la televisión de Costa Rica

Hoffmann nació en Chile, pero tenía nacionalidad costarricense, pues este país fue su hogar desde su juventud. Llegó a suelo tico en 1975, cuando tenía 24 años y ya era todo un galán codiciado de la televisión chilena. En la pantalla chica criolla produjo y presentó varios programas como Fabulosos sábados del Seis junto a Luis Gerardo Rojas.

Pero el gran momento llegó con Hola Juventud. En otra conversación con este medio en el 2014, Hoffmann recordó cómo nació la idea del programa de videos musicales.

“En 1979 trabajaba en canal 11 y quise buscar un proyecto para la gente joven, algo que ellos querían y no tenían. Buscando cosas en mi casa me encontré unos videos de Jim Steiman y me llegó la idea. Le pedí permiso a la gerente del canal para pasar eso en tele; el canal tenía poca audiencia, pero me dijo que le diera viaje. El éxito fue inmediato, hubo llamadas de la gente diciendo que era una bonita idea”, relató entonces.

Desde el año 2000 trabajó con Teletica, empresa para la que producía el programa sabatino de las tardes.