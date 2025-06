Murió Nelson Hoffmann, leyenda de la televisión de Costa Rica, a los 74 años

Nelson Hoffmann, ícono de la televisión costarricense, falleció este jueves 26 de junio a los 74 años. Así consta en el sitio en línea del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Hoffmann nació en Chile, pero tenía nacionalidad costarricense, pues este país fue su hogar desde su juventud. Entre su vasto legado, se le reconoce por los programas Hola Juventud y Sábado Feliz.

Además, el icónico presentador era padre de Mauricio Hoffman, presentador de De boca en boca, de Teletica.

Los inicios de Nelson Hoffmann

Hoffmann nació en la zona de Río Bueno en Chile, un pueblo ubicado a 1.000 kilómetros de Santiago, la ciudad capital. Su aspiración siempre fue ser Ingeniero Eléctrico, su deseo lo movió a mudarse a la localidad de Puerto Montt, donde empezaron sus estudios.

LEA MÁS: Nelson Hoffmann les da cátedra de música a su hijo Mauricio y su nuera Majo Ulate

En una entrevista con La Nación, en el 2017, recordó que mientras estudiaba ganaba algo de dinero perifoneando desde un carro la cartelera de películas que se presentarían en su comunidad.

Cierto día, un grupo de payasos que pasaban por la ciudad con su circo lo escucharon y le pidieron ayuda para animar sus funciones. Así, el joven Nelson dio su primer paso a la pantalla chica.

Ellos le consiguieron una audición para un programa de televisión, convirtiéndose en el locutor en off del programa Tugar Tugar, salir a bailar.

Tugar Tugar, salir a bailar fue el primer escalón para que el talento de Hoffmann se luciera. Nelson también figuró en el espacio Música libre.

Nelson Hoffmann conquistó a la generación joven de los años 80 y 90 con su éxito 'Hola Juventud', el programa de videos musicales que revolucionó la televisión tica. (Archivo)

Sin embargo, impetuoso y aventurero como era, con apenas 24 años buscó nuevos bríos y Costa Rica se le atravesó en el camino. En unas vacaciones se enamoró de este país, tanto que se quedó aquí para emprender su carrera.

Nelson Hoffmann y la televisión costarricense

Bastaron unos pocos días para que nuestro país lo conquistara. Se alió con unos amigos y pidió permiso en Música libre para estar acá unos meses, pero nunca volvió a su Chile natal.

LEA MÁS: Nelson Hoffmann, el titán de la televisión

En la televisión criolla produjo y presentó varios programas como Fabulosos sábados del Seis junto a Luis Gerardo Rojas.

Pero el gran momento llegó con Hola Juventud. En otra conversación con este medio en el 2014, Hoffmann recordó cómo nació la idea del programa de videos musicales.

“En 1979 trabajaba en canal 11 y quise buscar un proyecto para la gente joven, algo que ellos querían y no tenían. Buscando cosas en mi casa me encontré unos videos de Jim Steiman y me llegó la idea. Le pedí permiso a la gerente del canal para pasar eso en tele; el canal tenía poca audiencia, pero me dijo que le diera viaje. El éxito fue inmediato, hubo llamadas de la gente diciendo que era una bonita idea”, relató entonces.

Los videos los conseguía gracias a las compañías disqueras. El nombre surgió por la necesidad de darles a los jóvenes un saludo caluroso para que se identificaran con el espacio.

Entrevista con Nelson Hoffmann

“La gente dudaba que tuviera éxito porque sabían que no había gran variedad de videos, pero creo que de alguna manera Dios me ayudó”, expresó el productor.

Otro aspecto muy relevante del legado de Hoffmann en nuestro país fue su apoyo a la música costarricense. A partir de 1983 comenzó a publicar videos de artistas nacionales en su programa.

“La gente me reclamaba: ‘¿cómo se te ocurre poner eso a la par de Elton Jhon?’ y yo, pucha, quería apoyar a los artistas de aquí. En el 84, Frank Victori grabó Llamé para decir que te amo, que llegó a primer lugar; eso fue calando", manifestó entonces.

Por Hola Juventud pasaron grandes artistas. Antes de conciertos o durante la promoción de sus producciones musicales, nombres como Bon Jovi, Roxette, Vanilla Ice, Chayanne, Magneto, Thalía, Depeche Mode, Samantha Fox, fueron entrevistados por Hoffmann.

Uno de los artistas que más han demostrado cariño y agradecimiento a Nelson Hoffmann es el puertorriqueño Chayanne. En 'Hola Juventud' siempre tuvo el boricua un espacio para promocionar su música. (Archivo/Reproducción)

Con Sábado Feliz, el chileno con corazón tico, encontró otro tesoro, pero esta vez con diversión familiar.

El programa se emitió por primera vez el 5 de agosto del 2000 y sigue tan vigente como entonces. Nelson lo calificó siempre como “un programa clásico que ofrece dos horas de sana diversión familiar”.

“Yo creo que eso es (el estilo clásico), principalmente, por lo que se ha mantenido. La gente por todo lado ve tecnología: vemos botones eléctricos, vemos led, luces infrarrojas, vemos todo lo moderno y nosotros estamos en la época clásica y creo que la gente ve algo diferente en nosotros, además, del calor humano que proyecta el programa”, afirmó el productor en una nota de La Nación del 2018.

Con su visión, Hoffmann también fue un cazador de talentos. En Sábado Feliz dieron sus primeros pasos en la televisión figuras como Glenda Peraza y Vivian Campos, así como el propio Mauricio, hijo de Nelson quien cosechó una amplia trayectoria en la pantalla chica.

El nombre de Nelson Hoffmann siempre estará ligado a nuestra TV. Sus ideas, sus sueños, su visión y su aporte a la cultura de nuestro país nunca será olvidada.