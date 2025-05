Keyla Sánchez, entre lágrimas, le confesó algo a Diego Bravo que lo cambió: esto fue lo que le dijo

Diego Bravo y Keyla Sánchez hoy son buenos amigos y producen juntos su pódcast. Sin embargo, esta realidad era impensable unos años atrás, cuando Sánchez llegó al punto de amenazar con demandar al influencer, luego de que este publicara documentos del INS tras el mediático accidente de tránsito que la conductora sufrió en 2022.

Es por esa razón que muchos no se explican cómo tan tensa relación se transformó en una amistad. Pero, el propio Bravo aclaró a La Nación, los motivos detrás del sorpresivo cambio.

De acuerdo con el polémico creador de contenido, él criticó a Keyla en distintos episodios, pues incluso la conductora “sabe que es muy tortera”. No obstante, asegura que nunca lo hizo con mala intención.

Con todo ese historial, un día se toparon en una fiesta y ya con bastantes tragos encima, algo en él le dijo que debía acercarse y pedirle una conversación. Sánchez aceptó y ahí mismo pusieron fecha y lugar.

LEA MÁS: Diego Bravo sufre secuelas en su rostro luego de cirugía estética: vea cómo quedó el ‘influencer’

Cuando llegó el día, Keyla le reveló a Diego una situación personal que impactó con fuerza al influencer de farándula.

“Ella lloró y me dijo que había tenido mucha repercusión con todo lo que yo hice. De hecho, me contó que Thiago, el hijo, cuando se acostaba a dormir le pedía a Dios que por favor Diego Bravo no le hiciera más daño a la mamá. Entonces, obviamente, esa vara me cambió increíblemente”, relató.

“Tal vez yo veo que el contenido lo vemos adultos, pero no estaba pensando lo que el niño está viendo, en que el niño escucha a su mamá. Y aunque no me arrepiento, pues obviamente sí me dolió”, agregó.

Keyla Sánchez y Diego Bravo hoy son amigos íntimos luego de varios roces. (Instagram)

A partir de ese momento, ambos construyeron una relación mucho más cercana de la que hoy medio mundo es testigo. Bravo asegura que Keyla Sánchez se convirtió en su consejera personal y es a quien acude cuando tiene problemas mediáticos.

Además, Bravo explicó que esa conversación, más su experiencia en el programa Mira quién baila, donde ocurrió una fuerte controversia con Lynda Díaz, lo hizo retirarse solapadamente del mundo del chisme.

“Yo me retiré muchísimo de todo el tema de la polémica. En este momento me voy a la paz, busco la tranquilidad, quiero seguir con mis marcas, con mis pódcast, con mis cosas que me va muy bien. Quiero seguir viajando por el mundo, que es algo que estoy haciendo muchísimo”, expresó.