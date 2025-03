Diego Bravo sufre secuelas en su rostro luego de cirugía estética: vea cómo quedó el ‘influencer’

Diego Bravo, influencer de farándula, se realizó recientemente injertos de cabello, un procedimiento quirúrgico para tratar la calvicie. Esta intervención estética suele dejar fuertes secuelas en los primeros días y a Bravo no le tocó ser la excepción, según mostró en sus redes sociales.

El creador de contenido subió dos videos a sus historias de Instagram, en la que enseña su rostro notariamente inflamado y a la zona del cuero cabelludo con las marcas del implante capilar. “A la ver...a, así amanecemos hoy. ”, “Pero con pinche actitud”, escribió Diego en sus videos.

Diego Bravo quedó hinchado por injertarse cabello

De acuerdo con Bravo, esta es la segunda vez en que se realiza esta cirugía y explicó que la hinchazón es algo normal, provocado por la anestesia.

“Cuando ya la anestesia va bajando se inflama un poco la cara. En realidad, estoy muy bien comparado a la primera vez que me hice un injerto que me inflamé por completo. Pero hoy sí, como que este ojo está casi que cerrado. Pero bueno, ahí voy, no tengo dolor, no duele nada. Ya le pregunté a la enfermera y al doctor, y todo en orden”, comentó.

Cabe destacar que para someterse a este procedimiento, las personas tienen que raparse el cabello que tienen, por lo que el contraste en la apariencia del polémico influencer fue aún más marcado. Bravo se realizó la intervención quirúrgica el pasado miércoles 26 de marzo.