Choché Romano confesó que su relación con Keyla Sánchez no terminó como él hubiera querido

Durante bastantes años, Yiyo Alfaro, Choché Romano y Keyla Sánchez fueron un trío inseparable que pasó por varios canales televisivos y otros proyectos. No obstante, al pasar el tiempo, Sánchez tomó otro camino y se convirtió en sí sola en una estrella de la farándula.

Como suele suceder cuando personajes tan mediáticos dejan de compartir tan seguido, los rumores de posibles peleas han estado siempre latentes y alimentados por el silencio de los involucrados.

Sin embargo, recientemente, Choché salió a hablar del tema como nunca antes y aseguró que aún guarda un gran cariño por quien fue su compañera desde el programa El garaje, del extinto Canal 9.

Choché Romano se sinceró sobre su vínculo con Keyla Sánchez

El humorista también confesó que la distancia que existe entre ambos no es precisamente lo que él hubiera deseado, todo durante una entrevista en Íntimo, programa de entrevistas del canal ¡OPA!.

“Me hubiese encantado estar más cerca de Keyla, yo creo que por circunstancias, situaciones, la vida nos ha distanciado”, comentó.

“Yo le he dicho: ‘Keyla, me encantaría que nos sentáramos un día y habláramos un ratito’. Pero entre todas sus ocupaciones, porque ser mamá le demanda demasiado tiempo, más su brete, es una mujer cotizada con marcas”, agregó.

El comediante aseguró que el punto de quiebre para que el vínculo entre ambos se volviera lejano fue cuando la presentadora salió de Qué buena tarde, en Teletica.

“Nos distanciamos de una manera natural. O sea, nos quisimos buscar, pero yo creo que la vida nos llenó tanto de cosas que llegó un momento donde yo más bien dije: ‘Mae, no voy a enchilar más’”, expresó.

‘Keyla me caía mal’

Durante la entrevista, Romano también recordó cómo conoció a Sánchez gracias a su actual esposa, Ashley Vargas. Esto ocurrió años atrás en un bar, luego de unas Fiestas de Palmares.

“Keyla me caía mal, porque me volvió a ver así como (con desprecio). Keyla está muy guapa y me volvió a ver así. Esa noche yo dije: ‘Mae, esta es la mae que yo necesito para El garaje en Canal 9′″, rememoró.

“Enjachándome y todo, pero eso no me resta la posibilidad de decir: ‘Mae, vos tenés mucho talento y si te dejás formar, vas a ser increíble en eso’”, añadió.