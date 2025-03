Choché Romano y su esposa reciben por fin la alegría que tanto esperaron

A Choché Romano le llegó una gran alegría este 19 de marzo, pues acaba de nacer Olivia, su segunda hija; fruto de su matrimonio con Ashley García Vargas. Así lo confirmó su hermana Nathalia, mediante una historia en su cuenta de Instagram.

Además, Romano ya publicó en sus redes sociales una fotografía en la que con sus manos en forma de corazón, encierra a los pies de su bebé. “Bienvenida a casa”, escribió.

El humorista tenía a sus seguidores más que actualizados sobre el embarazo de su esposa, e incluso hoy subió fotos con ella desde el hospital, con la frase: “Ay chiquillos, lllegó el día”.

El humorista de 37 años tuvo a su primera hija, Leah en 2021. Recientemente, compartió entre tristeza y emoción que Leah ya tomó la decisión de “independizarse” e irse a dormir en su propia cama.

Romano reconoció que el cambio lo conmovió. Explicó que, a lo largo de los años, recibió consejos sobre la crianza. Algunos le sugirieron dejar que su hija durmiera sola desde pequeña y otros le dijeron que no cediera ante su llanto.

“Lo intentamos dos veces. Yo solo miraba la cámara del monitor y la veía llorar. Me la imaginaba en su cuna, así que la traje a la cama, la cobijé conmigo, le olí el cuello… Y nunca más salió de ahí. Hasta hace tres noches”, escribió.

El humorista aclaró que su relato no era un consejo de crianza, sino una vivencia personal. También destacó la sabiduría de los niños al marcar su propio ritmo de crecimiento.

“Hoy, en la cena, con Ash, se me salieron las lágrimas. Leah me dijo: ‘Papi, lávame los dientes, oramos, me das un beso y te vas a tu cama porque en la mía no cabes’”, expresó.

Romano aseguró que disfrutó cada instante junto a su hija y que, aunque su espalda agradece el cambio, su corazón extrañará tenerla cerca.

Antes de despedirse dejó una reflexión con un toque de humor: “Contando los días para tener a Olivia (su otra hija) aquí, pateándome la espalda y babeando mi almohada”.