Keyla Sánchez cumplió 33 años: vea las fotos de cómo festejó

De una manera muy particular, la presentadora de televisión Keyla Sánchez celebró su cumpleaños número 33 este jueves 20 de marzo.

Keyla, reconocida por su participación en la televisión nacional en programas como Dancing with the Stars y El Chinamo de Teletica, compartió con sus casi 850.000 seguidores en Instagram una sesión de fotos realizada especialmente para conmemorar su día.

“Un año más, un año mejor que Dios me da la bendición de vivir. Ya son 33 añitos, me llena el alma y mi corazón que Dios me tenga aquí tan llena de vida”, escribió en el posteo que acompañó las imágenes.

LEA MÁS: Keyla Sánchez habla por primera vez de su accidente: ‘No fue por alcohol y menos por drogas’

En las fotografías se le ve luciendo un vestido rojo intenso, guantes largos hasta el codo y zapatos dorados. Además, la sesión incluyó un pastel y globos con el número de su edad.

“¡Feliz vuelta al sol para mí! Celebrando la vida, los aprendizajes y todo lo que está por venir en este nuevo año. ¡Feliz cumpleaños para mí! Un nuevo capítulo comienza y estoy lista para escribirlo con amor, pasión y gratitud con mis personas favoritas“, concluyó Sánchez en su mensaje.

A continuación, vea las fotos del cumpleaños de Keyla.

LEA MÁS: Keyla Sánchez: ‘Mientras ustedes se burlan, yo estoy facturando y mucho’

Keyla Sánchez usó un vestido largo de color rojo, escotado y guantes para festejar su cumpleaños con una sesión de fotos especial. (Instagram Keyla Sánchez)

Keyla Sánchez aseguró que llega a los 33 años muy agradecida con Dios por tenerla con buena salud. (Instagram Keyla Sánchez)

Rosas rojas y un pastel de cumpleaños también fueron parte de la sesión de fotos de Keyla Sánchez para celebrar sus 33 años. (Instagram Keyla Sánchez)