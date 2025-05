Diego Bravo revela detalles íntimos de Keyla Sánchez: esto fue lo que dijo

El creador de contenido Diego Bravo, fiel a su estilo directo, no dudó en revelar dos detalles sobre la vida íntima de su ahora amiga y compañera Keyla Sánchez.

Recordemos que, hace unos años, Diego y Keyla no tenían una buena relación, ya que hubo conflictos entre ellos debido a los comentarios que hacía el youtuber sobre ella. Sin embargo, limaron asperezas y ahora hasta comparten micrófonos en el pódcast Ke’Arda.

Debido a la buena relación que mantienen, los seguidores de ambos buscan la manera de sacar información sobre ellos. Eso, precisamente, fue lo que sucedió hace unos días, cuando Bravo realizó una dinámica de responder preguntas en sus redes sociales.

Dos de esas consultas por parte de sus seguidores se enfocaron en la vida privada de Sánchez.

La primera fue: “¿Sigue Keyla con Felipe?”, pregunta en referencia a la relación sentimental que mantiene la expresentadora de Teletica con Felipe Muñoz. La respuesta de Bravo fue directa: “Esa mujer, chiquillos, está que se nos casa. ¡Está que se nos casa!”, aseveró.

La segunda fue un poco más allá. Un usuario le escribió: “¿Es verdad que Keyla no tiene el niño?”, enfocada en un rumor que circula en redes sociales sobre la posibilidad de que su hijo no viva con ella, sino con su padre, el futbolista Carlos Hernández.

“Lo que siempre he dicho: dejen de creer, dejen de leer páginas que no son verídicas, que no tienen pruebas. Es muy fácil decir: ‘Keyla se quedó sin el niño’”, manifestó Bravo.

Agregó, además: “El güila está con Keyla. Yo sé el despiche que es Keyla y yo sé las varas que ha hecho, pero ya pasaron años. Ya fue, suficiente”.

