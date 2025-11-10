No solo la vio Ignacio Santos, este emotivo mensaje de un hijo de Nancy Dobles conmovió en ‘Mira quién baila’

Daniel y Gabriel, los hijos de Nancy Dobles, fueron su más grande apoyo durante su presentación especial este domingo en 'Mira quién baila'.

Nancy Dobles regresó por todo lo alto a la pista de baile del Estudio Marco Picado, de Teletica, y lo hizo acompañando a su amiga Éricka Morera durante la más reciente velada de Mira quién baila.

La presentadora de Buen día recordó sus buenos viejos tiempos no solo del extinto A todo dar, sino también de la competencia que ganó en Bailando por un sueño, en el 2010. De aquellos movimientos de cadera han pasado muchos años, pero el sabor del baile sigue muy vigente en Nancy, y eso lo demostró el domingo por la noche.

Mientras estaba en la pista derrochó sabor y movimiento. Mientras tanto, en las graderías del público, además de su pareja Ignacio Santos, había dos personas muy importantes para Nancy.

Sus hijos, Daniel y Gabriel Drew Dobles, fueron los más emocionados aplaudiendo la coreografía de su mamá.

De hecho, Daniel publicó una linda imagen en su cuenta de Instagram en la que demostró el orgullo que siente por su progenitora. “Increíble como siempre”, escribió el muchacho junto a la imagen en la que se ve a Nancy durante el baile, con su característica sonrisa.

Nancy y sus hijos sufrieron este año la muerte de Daniel Drew, exesposo de la presentadora y padre de los muchachos. El doloroso momento lo han sobrellevado como familia y se mantienen muy unidos, según se vio en la gala de Mira quién baila.