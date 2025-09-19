Nancy Dobles se ausentó este viernes de ‘Buen día’; conozca la razón que la alejó del programa

Con su característica sonrisa y su carisma, Nancy Dobles es uno de los rostros icónicos del programa 'Buen día' de Teletica.

La mañana de este viernes 19 de setiembre fue extraño no ver a la presentadora Nancy Dobles en la transmisión del programa Buen día, de Teletica.

La ausencia de la presentadora se notó durante la revista matutina; sus risas y sus intervenciones hicieron falta, pero hay una buena razón para que no estuviera en el canal.

LEA MÁS: Recordando ‘A todo dar’: Así han cambiado Nancy Dobles, Viviana Calderón, las Aldana, la cubana y más

Según publicó Nancy en sus redes sociales, se fue de vacaciones a la playa en compañía de su inseparable perro Benny.

En videos de Instagram, la presentadora mostró lo bien que lo está pasando y disfrutando de un merecido descanso. Aunque no se sabe si está de paseo con su pareja, el periodista y director de Telenoticias, Ignacio Santos, al menos con Benny se ve que disfruta del sol y del mar.