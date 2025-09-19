Viva

Nancy Dobles se ausentó este viernes de ‘Buen día’; conozca la razón que la alejó del programa

Las risas y ocurrencias de la popular presentadora no se escucharon esta mañana, lo que llamó la atención de los televidentes

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Nancy Dobles celebra un gran momento junto a la novia de su hijo menor
Con su característica sonrisa y su carisma, Nancy Dobles es uno de los rostros icónicos del programa 'Buen día' de Teletica. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Buen díaTeleticaNancy Dobles
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.