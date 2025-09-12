Nancy Dobles ‘se abusó’ en ‘Buen día’: vea lo que pasó

El ambiente entre los presentadores de 'Buen día' de Teletica siempre es muy divertido. Nancy Dobles es una de las que más provocan risas en el equipo.

La mañana de este jueves 11 de setiembre, el programa Buen día se llenó de sabor criollo gracias a la olla de carne que preparó el experiodista de Teletica, José Miguel Cruz. Todos en la revista matutina de Canal 7 querían probar el tradicional platillo, pero Nancy Dobles quería hasta para llevar; al menos así lo expuso su compañero Daniel Céspedes en redes sociales.

El vacilón se armó después de la emisión del programa. Según contó Céspedes, Cruz les avisó a los compañeros de Buen día que llevaran una taza para repartirles olla de carne, pero Nancy se emocionó más de la cuenta.

Céspedes enseñó que varios llevaron tacitas pequeñas para la comida, y la presentadora del programa aprovechó para llevar una olla de gran tamaño.

“Hoy vino JM con su restaurante a hacer olla de carne al fogón y muy buena gente nos va a dejar (...) Esto es real, esto fue lo que trajo Nancy”, dijo entre risas Céspedes m ientras su compañera mostraba orgullosa la olla que llevó al set.

JM agregó que “hay que aprovechar”.

La situación provocó risas entre todos los compañeros de Buen día.