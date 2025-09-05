Nancy Dobles embarcó al ‘muchacho de las pastoras’ en vivo en ‘Buen Día’: Esto fue lo que pasó

La presentadora de Buen Día, Nancy Dobles, volvió a sorprender en el programa de Teletica con una ocurrencia llena de humor y carisma. Su protagonista en esta ocasión fue Hermas Martínez , del vivero El Zamorano, quien participó como invitado el viernes 5 de setiembre.

LEA MÁS: ¿Recuerda al ‘muchacho de las pastoras’? Ahora engalana ‘Buen día’, de Teletica

Martínez presentó la sección dedicada a las plantas cuando Dobles interrumpió con una consulta inesperada. Le advirtió que la pregunta no tenía relación con el tema. Él, con simpatía, respondió que no había inconveniente.

Dobles lanzó: “¿A usted le gusta bailar?”. Martínez quedó confundido y no alcanzó a contestar cuando la conductora lo llevó a la pista de Buen Día para bailar un breve swing criollo.

Nancy Dobles sorprendió a Hermas Martínez al llevarlo a la pista para bailar swing criollo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Hoy tendremos swing criollo y Hermas se va a quedar con nosotros”, exclamó Dobles. El invitado, entre risas, solo atinó a comentar: “Qué son estas embarcadas en televisión nacional... qué mafia”.

Jennifer Segura, también conductora del espacio, reaccionó con humor y aseguró: “Solo Nancy Dobles puede hacer eso”. Acto seguido, continuó con el desarrollo del programa.