Vendedor de pastoras que se volvió viral: ‘No me gusta el título de galán, porque no soy eso’

En noviembre de 2018 Hermas Martínez estaba en el vivero El Zamorano, negocio familiar de tres generaciones, trabajando como en un día normal. Llevaba tiempo tratando de posicionar a la empresa en redes sociales, subiendo mucho contenido, pero algo no terminaba de funcionar.

Fue entonces que al publicista se le ocurrió una idea que lo pondría en el ojo público: darle un rostro humano a las redes sociales del vivero. Tomó su celular y realizó una transmisión en vivo en Facebook, en la cual buscaba interactuar con la gente y darles consejos sobre el cuidado de las plantas.

Terminada la transmisión, envió el video a su familia y les sugirió dejarlo de manera permanente en la página; lo cual fue bien visto por todos. Colgó el video y se fue a dormir. A la mañana siguiente encontró su cara en todos los medios posibles.

“Fue inesperado completamente, no estás acostumbrado a que te llamen los medios y la gente. Todas las personas que me conocieron en algún momento de la vida, hasta compañeros de escuela, querían hablar conmigo. Fue raro”, comentó Martínez.

Ese video tan viral y las olas y olas de comentarios que elogiaban su atractivo físico fueron un punto de inflexión para el negocio. No fue de la forma en que lo pensaba, pero logró su cometido de posicionar la marca.

“Se vendieron en tiempo récord. Ya para el 1 de diciembre no teníamos ni una pastora que vender. Pienso que le hizo bien a toda la industria, no solo a nuestro vivero. Siento que como vivero nuestra responsabilidad también es educar a la gente de plantas y flores”, explicó el comerciante.

El caso de Hermas Martínez es particular, pues su viralidad no estuvo ligada a una caída o momento vergonzoso, sino a su apariencia. El fenómeno del “mae de las pastoras” tomó dimensiones enormes y los memes inundaron las redes sociales. En medio de toda esta situación aparentemente divertida, también es claro que en muchas ocasiones se le sexualizó indebidamente.

“Yo salgo con camisa, vestido, no me estoy exponiendo de una forma sexual. Cada quien tiene el derecho de pensar como quiera y ¿qué puedo hacer yo para cambiar cómo piensa una persona?”, aseguró.

¿Cómo fue convertirse en ‘el vendedor guapo de pastoras’?

El comunicador de 34 años cataloga lo ocurrido como una casualidad muy positiva, pues la situación disparó las ventas y pudo conectar con muchísimas personas que empezaron a interesarse en él.

“Lo más bonito ha sido el contacto con la gente, los abrazos de las personas que me han querido saludar. Que la gente venga al vivero, se olvide por un momento de los problemas y se ría de algo vacilón; vale la pena”, añadió.

No, no son las pastoras. La planta favorita de Hermas Martínez son las rosas, las mismas que fascinaban a su abuelo. Foto: Juan Pablo Sanabria

No obstante, la gran exposición mediática lo tomó por sorpresa y hasta lo asustó, pues afirma ser muy reservado con su vida personal. Dice que lo único que cambiaría sería el no asustarse tanto y que incluso en algún momento perdió un poco las ganas de salir, pero que con el tiempo lo superó.

“Tengo muy pocos amigos, soy reservado y me gusta estar callado. Mi mamá me obligó a salir de ahí desde carajillo y estuvo siempre encima mío ‘vaya pida la pizza, llame usted, haga tal vara’. Eso me ayudó mucho a abrirme, pero mi núcleo sigue siendo cerrado”, contó Martínez.

Nunca se sintió cómodo con que lo quisieran encasillar en el “papel de guapo”. Asegura que rechazó muchas propuestas de publicidad porque no representaban sus valores ni la imagen que quiere proyectar.

“No me gusta el título de galán porque no soy eso; soy muchísimo más que eso y estoy muy seguro de lo que soy. No me interesa figurar ni jugar de guapo, porque ni siquiera me considero eso. Soy un hombre trabajador, esforzado, que amo a mi familia y mi legado, y quiero abundancia para los míos”, confesó.

Aunque muchos comentarios en redes sociales han estado fuera de lugar, comenta que relacionándose directamente con las personas, todo ha sido muy lindo. El único momento incómodo lo vivió durante una entrevista. Según relata, cuando la reportera llegó al negocio, él no estaba presente, por lo que ella empezó a mofarse de uno de los trabajadores.

“Después me di cuenta que se estaba burlando del muchacho y a mí no me gustó. Vine aquí a dar la entrevista y la señora dijo ‘ahora voy a ser la envidia de las señoras y le voy a dar un beso’, entonces yo me alejé porque me sentí incómodo. Luego la señora borró el video porque la trataron malísimo y no la juzgo, porque según ella fue como la perspicacia de hacer la nota graciosa, pero la verdad es que fue irrespetuosa”, narró el comerciante de 34 años.

La historia del vivero El Zamorano

El vivero El Zamorano es un negocio familiar. En la foto Hermas Martínez aparece junto a su abuela, su papá, mamá y sus dos hermanos. Foto: Cortesía Hermas Martínez

Más que galán, la familia es el concepto que identifica a Martínez, quien se siente orgulloso del legado de sus antecesores. Esto se ve hasta en su nombre (Hermas Andre), pues es el mismo que lleva su papá (Hermas Ernesto), quien a su vez lo heredó de su abuelo (Hermas Orlando).

El primero de los Hermas fue el encargado de sembrar una familia conectada con las plantas. Hermas Orlando Martínez migró a Costa Rica desde Nicaragua, durante el siglo pasado. Ya radicado en suelo tico le surgió una beca para estudiar ingeniería agrónoma en la Escuela Agrícola Panamericana, también llamada Universidad El Zamorano, de ahí el nombre del vivero.

Su abuelo trabajó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y también fue vendedor de diversos productos. En una temporada en que vendía repollo y el precio de este vegetal cayó, tomó la decisión de cultivar y vender plantas ornamentales. Así dio con la propiedad en la que todavía sigue el vivero, en San Isidro de Heredia.

“Mi abuelita era muy creyente y ella siempre contaba que tito le pedía a Dios una finca plana, con buena agua, en un lugar bonito y con buena vista. Ellos creían mucho en que Dios se las dio”, relató Martínez.

El oficio botánico fue heredado por su padre, Hermas Ernesto, quien además es administrador de empresas.

El vivero El Zamorano produce gran variedad de plantas y las vende al por mayor. Las famosas pastoras son las plantas más vendidas, sumando un total de 50.000 al año. Su mayor cliente es la cadena de supermercados Walmart y tienen entre 30 y 40 trabajadores.

“Como los cafetaleros, vendemos una vez al año fuerte, que son las pastoras. Tenemos que distribuir ese dinero para los tiempos malos. Es un negocio que se basa mucho en las temporadas. Admiro muchísimo a mi padre, que le ha tocado tiempos muy difíciles para el negocio, pero lo ha sostenido”, expresó el empresario.

Martínez se dedica mayormente al área comercial, de mercadeo y servicio al cliente de la empresa familiar. Por otro lado, fue fotógrafo de eventos y se formó en canto operístico. Confiesa que nunca había contado su historia a los medios y que le llena de orgullo poder hacerlo. Al echar la vista atrás, lo invade la felicidad de que un chispazo le permitiera honrar la historia de una empresa familiar que se levantó a punta de esfuerzo y le alegra que su imagen esté relacionada a ella.

“A mí no me cambió nada, sigo siendo exactamente el mismo Hermas que antes, solo que ahora con más edad, experiencia. Los años traen mucha plenitud y autoconocimiento, uno se vuelve un hombre más feliz”, declaró.