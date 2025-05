Víctor Núñez habló de la bronca en Saprissa y arremetió contra hijo de Allan Alemán: ‘Agrandado igual que el tata’

¿Recuerdan cuando a Víctor el “Mambo” Núñez se le armó la cámara húngara en el Estadio Ricardo Saprissa?

Fue en la semifinal del Apertura 2024, donde Saprissa derrotó 2-0 a Herediano, pero no le alcanzó para avanzar a la final, debido a que los florenses ganaron el juego de ida 3-0.

Al final del compromiso, Esteban Alvarado encaró a Víctor el “Mambo” Núñez, en ese momento asistente del primer equipo.

Fernán Faerron intentó detener a Alvarado y el arquero le propinó un golpe. En ese instante se encendió la mecha y la mayoría de los jugadores saprissistas se fueron contra el “Mambo”.

En Teletica Radio, Víctor Núñez recordó lo sucedido y aprovechó para mostrar su resentimiento con Fabricio Alemán, delantero morado e hijo de Allan Alemán, exjugador saprissista y su amigo, con quien comparte en el programa La Platea.

“Ese día, después del partido, Kendall llegó a hablar conmigo, y luego Óscar Duarte me llamó. El hijo de Alemán me llamó, sobre todo, agrandado igual que el tata”, dijo Núñez, quien opinó cómo quedaron las cosas con los saprissistas con quienes tuvo roces: Kendall Waston, Óscar Duarte y Fabricio Alemán.

El “Mambo” se refirió a Fabricio como: “Alemancito, el carajillo. No tuvo la decencia de decir: ‘Mambo, mirá tal cosa’. Fabricio, agrandadito igual al tata”, señaló Víctor Núñez.

En esa bronca, en dos ocasiones, Kendall Waston tomó del cuello a Núñez, quien dijo que antes de que Waston la emprendiera contra él, el “Gigante” discutía con Emmerson Bravo y él trató de separarlos. Lo golpeó dos veces en el pecho y un tercer golpe fue más fuerte, a la garganta, y eso enfureció a Kendall.

Víctor Núñez reconoció que en Herediano tuvo roces con Esteban Alvarado. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Al final, según el “Mambo”, todo se arregló entre ellos, menos con Fabricio Alemán.

“De verdad, de las cosas que me cayeron mal ese día es ver a ese carajillo (Fabricio Alemán) haciéndome eso. Alemán es mi compita, es toda, pero Fabricio tiene que entender que hay cosas donde no tiene que meterse. Obviamente, él quiere defender, pero ¿quién lo ha defendido a él ahí? ¿Quién ha defendido a Fabricio Alemán ahí en Saprissa?”, resaltó Víctor Núñez.

Víctor el "Mambo" Núñez, trató a Fabricio Alemán de agrandado y que debe reconocer sus errores.

Para Núñez, Fabricio es un gran jugador. Indicó que tiene mucho talento, pero: “Tiene que aprender muchas cosas. Debe retomar el camino. Una llamadita de Fabricio no caería mal. Uno tiene que reconocer los errores”, comentó Víctor Núñez.

El “Mambo” añadió que con Esteban Alvarado, arquero de Saprissa, tampoco ha conversado y reveló que no es el primer roce que tienen.

“No he hablado con Esteban (Alvarado) después de eso. Igual, Esteban y yo no hemos tenido como una relación muy buena. Cuando él estuvo en Heredia también tuvimos como un roce. Si él me ve, todo bien, pero no he hablado nada con él”, expresó el “Mambo”.