Periodista de ‘Buen día’ reveló el nombre que le pondrá a su primera hija

Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes están a la espera de su primera hija. Ella es periodista de 'Buen día' de Teletica.

La periodista Carolina Monge, de Teletica , y su esposo Víctor Barrantes, ya eligieron el nombre de su primera hija. En una nota de Teletica.com, la comunicadora confirmó cómo se llamará la pequeña.

Monge anunció su embarazo a finales de julio, justamente durante una transmisión en vivo de Buen día. Dos meses después confirmó que será madre de una niña.

Ahora llega el turno de dar a conocer que su hija llevará un nombre muy especial para la familia y que tiene significados muy importantes: “la elegida de Dios” y “la gracia de Dios sobre nosotros”, explicó la comunicadora al medio digital de Canal 7. La niña se llamará Mariana.

“Queríamos un nombre relacionado con María, porque somos devotos de la Virgen y tenemos una linda historia de fe relacionada”, agregó la periodista, quien informó de que había tres posibilidades para elegir.

LEA MÁS: Día de la Madre: Tres periodistas celebran el milagro de ser mamás con historias cargadas de fe