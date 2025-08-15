Día de la Madre: Tres periodistas celebran el milagro de ser mamás con historias cargadas de fe

Carolina Monge luchó con una enfermedad neurológica antes de quedar embarazada. Janeth García espera a Elena, su 'bebé arcoíris' y Gabriela Durán recibió la confirmación del nombre de su hija de forma inesperada.

Este 15 de agosto, Día de la Madre , es muy especial para tres queridas periodistas costarricenses, quienes celebran por primera vez este día. Hablamos de Carolina Monge, Janeth García y Gabriela Durán, quienes tienen en común no solo su paso por la televisión nacional, sino que actualmente comparten meses de antojos, citas médicas e ilusiones.

A Monge la conocemos por su actual trabajo en Buen Día; de Teletica, a Janeth García la recordamos por su paso por Repretel y Mira quién baila, de Canal 7; y a Gabriela Durán por dejar su huella en el equipo de Teletica Formatos y en dos programas de TD+.

Pero más allá de sus trabajos como comunicadoras y lo que el público ha visto en la pantalla chica, son tres mujeres con una vibrante vida familiar, repleta de luchas y anhelos, que hoy se ve bendecida con la llegada de un bebé.

En ese mismo sentido, las tres revelaron a La Nación que los hijos que vienen en camino llegarán en medio de una espera que superó enfermedades y señales divinas.

A continuación, las nuevas madres, narran sus conmovedoras historias.

Carolina Monge y el milagro de dar vida

Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes recibieron la mejor noticia de su vida durante unas vacaciones en Nueva York. Monge tenía unos días de atraso en su periodo y durante ese tiempo estaba caminando mucho y conociendo lugares, pero una inquietud la llevó a hacerse una prueba casera de embarazo.

“Efectivamente, salieron las dos rayitas, caímos en cuenta de que sí, era real. Sentimos una felicidad que te sale así desde adentro. Nunca habíamos sentido algo así en la vida. Nos pegamos una llorada, oramos y dimos gracias”, explicó la comunicadora.

Ese agradecimiento al cielo significaba mucho más para ambos porque antes de lograr su embarazo, Carolina y Víctor pasaron por un proceso muy fuerte: la periodista fue diagnosticada en marzo del 2023 con una enfermedad neurológica autoinmune.

“Yo en aquel entonces tenía como un año y un poquito de casada, estábamos sumamente felices, todo estaba como en ese momento que uno dice: ‘Todo me está saliendo tan bonito’ y llega este diagnóstico. Nos giró la vida”, narró Monge.

Carolina Monge y Víctor Barrantes se enteraron de su embarazo durante unas vacaciones en Nueva York, tras recibir la 'luz verde' de sus médicos para intentarlo. (Cortesía)

Durante ese tiempo contó que tuvieron incertidumbre y temor porque no sabían qué podían esperar del proceso y los efectos de la medicación porque era un tratamiento muy fuerte y que se lleva a cabo por ciclos.

Ella tardó dos años en control médico y el pensamiento de ser padres empezaba a tocar la puerta de sus corazones hasta que al final de la medicación se abrió esa oportunidad.

“Nos dicen: ‘Sí, está bien, tenés luz verde, pero la recomendación médica es que te embaracés lo antes posible’. Esto nos protegería a ambos. El tratamiento me daría la protección necesaria durante el embarazo y el posparto sin afectar al bebé, ya que habíamos esperado el tiempo adecuado. Obviamente, no estoy medicada en este momento”, dijo.

Víctor y Carolina fueron a entregar su futuro bebé a la Virgen de los Ángeles y un mes después se enteraron de que serían padres. La ilusión es grande, ya que será el primer nieto o nieta que llegue a las dos familias. Carolina tiene cuatro meses de embarazo, el único achaque que ha tenido es el asco, pero ahora disfruta mucho de la comida y el único antojo que ha tenido es la soda con limón.

La pareja conocerá el sexo del bebé a finales de agosto mediante un ultrasonido, momento que prefirieron tener en la intimidad de su relación.

Carolina Monge afirmó que ser mamá no estaba del todo en sus planes, pero su diagnóstico y tratamiento médico la convencieron de que ella y su esposo son fuertes para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. (Cortesía)

Carolina no tenía del todo definido el pensar en ser mamá, pero si su tratamiento médico la convenció de algo es que ella y su esposo son fuertes, capaces y están más conectados que nunca para cumplir “el propósito de Dios en sus vidas”.

“Desde el momento en el que te das cuenta de que vas a ser mamá, sentís algo muy lindo en tu corazón y decís: ‘Dios me está confiando la misión más grande que hay’”, aseguró.

Janeth García y un segundo amor que contestó oraciones

Abril del 2022 marcó a la comunicadora Janeth García , pues vivía con ilusión su primer embarazo; sin embargo, el corazón de ese bebé dejó de latir y se convirtió, en sus palabras, en “la estrella más linda en el cielo”.

Ahora, tres años después de esa pérdida, su rostro se volvió a iluminar y el brillo de sus ojos es evidente cada vez que habla de su amada y esperada Elena. García dará a luz en diciembre del 2025 a su pequeña consentida, quien es la respuesta a muchas oraciones.

A punto de cumplir cinco semanas, su pancita “aún no se ha salido”, pero la mamá de la periodista, experta en niñas tras tener cuatro, le dijo que “pronto saldrá y se convertirá en una panzota”.

El momento en que se dio cuenta de que estaba embarazada se convirtió en una anécdota curiosa.

García tenía un retraso de cinco días en su periodo, pero manejó la situación con mucha cautela. Solo le contó a su hermana menor Daniela. Ese día fue a una clase de spinning y luego visitó el lote donde su pareja Ricardo Quesada y ella están construyendo su casa. Allí se mareó y se sintió mal; eso despertó sus alarmas.

“Me hice la prueba de una vez para darme cuenta, porque no quería ilusionar a nadie. Dicen que hay que esperar tres o cinco minutos, pero fue de inmediato que se marcaron las dos rayas. Todos me preguntan que si tengo video, pero no, no me dio tiempo", explicó entre risas.

Janeth García y Ricardo Quesada siempre quisieron ser padres. (Cortesía)

Elena, como se llama su bebé, fue deseada desde antes de conocer su existencia. Janeth y Ricardo le compraron una camisa de cada país que han visitado juntos, entre ellos Colombia y Tailandia, algo que se convirtió en una conexión especial.

“Nosotros decidimos dejar las pastillas de planificar en diciembre y quedamos embarazados en abril porque Dios es maravilloso y nos quiso regalar este premio”, dijo Janeth.

García no ha tenido achaques, náuseas ni vómitos. Solo en el primer trimestre durmió bastante y bromeó con que el proceso ha sido tan lindo que podría tener unos siete seguidos.

Janeth García y Ricardo Quesada deseaban tanto convertirse en padres que en cada país que visitaron le compraron una camiseta a su hija. (Cortesía)

Elena significa esplendor del sol, lo que llega a ser su hija en sus vidas, sobre todo porque Janeth siempre quiso ser madre de una niña.

“Hemos llorado de emoción, y es maravilloso ver la mano de Dios en todo esto. La primera vez que escuchamos su corazón sentí que el mío se salía del pecho. Es impresionante cómo el cuerpo humano crea otro corazoncito latiendo dentro de mí”, dijo.

La comunicadora habla desde su experiencia a quienes le escriben continuamente en redes sociales porque también desean ser madres. En su mensaje le agradece a Dios, pero también insta a otras mujeres a creer y tener fe de que, como a ella, pronto puede llegar esa luz de esperanza.

Gabriela Durán: un nombre y una confirmación de fe

La periodista Gabriela Durán comparte con Janeth su tiempo de embarazo, pues su hija Victoria también nacerá en diciembre. Ambas mamás son, curiosamente, mejores amigas.

Durán vive en España junto a su esposo, el reconocido periodista deportivo Kevin Barrantes, quien ha destacado en diversas coberturas en Europa. Ellos recibieron la noticia juntos. “Espero que nunca se me olvide esto en mi vida, yo jamás pensé sentir todas estas emociones”, dijo la comunicadora.

Gabriela afirma que siempre ha sido muy exacta con su periodo, pero tenía dos días de retraso y se empezó a sentir mal, por lo que había dos opciones: o le iba a llegar un resfriado muy fuerte o estaba embarazada.

Gabriela Durán y Kevin Barrantes se enteraron de que serían padres en abril, apenas tres meses después de dejar de planificar, lo que los sorprendió gratamente. (Cortesía)

La segunda opción fue la que les cambió la vida y los llenó de sorpresa, porque decidieron dejar de planificar en enero y en abril se enteraron de que su pequeña Victoria venía en camino.

“Yo creí que uno esperaba un año, lo que dice la gente. Si Dios dice que es mañana, es mañana. Estoy segura de que quedé embarazada a inicios de abril, mientras estábamos de viaje, estábamos en Rumanía”, confesó la comunicadora.

Gaby, como es conocida en sus redes sociales, afirma que solo ha tenido asco, pero que su esposo ha sido el más afectado. “Kevin es el que está cansado, destrozado, él todos los días me dice: ‘Es que estoy tan cansado’, definitivamente los achaques los tiene él”, comentó.

Ellos viajaron de Barcelona a Costa Rica para darle el anuncio a sus familiares, en su estadía afirmaron estar “muy chineados” con la comida porque los principales antojos de Gaby eran de frutas y alimentos ácidos.

Uno de los pilares fundamentales en la relación de esta pareja ha sido Dios, incluso imparten cursos relacionados con la Biblia. Por eso, cuando surgió la conversación de los posibles nombres sin conocer el sexo del bebé, fue una difícil situación.

Ya ellos tenían un nombre de hombre pensado, pero también había un 50% de posibilidades de que fuera niña. Kevin y Gabriela conversaron y tres posibilidades estaban sobre la mesa.

“Dentro de esos tres nombres estaba Victoria. Cuando lo mencioné y luego todos lo mencionamos, era como ‘qué lindo suena’, suena como poderoso, como fuerte, como valiente, como ‘qué lindo, ahí viene Victoria Barrantes Durán’”, manifestó.

Pero ella necesitaba una confirmación. El día antes de la revelación de sexo fue al salón de belleza y ese día una mujer totalmente desconocida se le acercó y le dijo unas palabras que Gaby no esperaba:

“Siento mucho decirle que Dios existe y que su bebé está bien. No sé si ya le puso nombre o si sabe el sexo, pero antes de que responda, quiero decirle que es una niña, que viene sana y fuerte y que la elección de Victoria está bien”, dijo la mujer.

Aunque Gabriela Durán no ha tenido muchos achaques, su esposo Kevin Barrantes ha sido el más afectado, sintiéndose constantemente cansado. (Cortesía)

Nadie conocía esa historia que Gaby relató, ni siquiera en la revelación de género del día siguiente la contaron, por eso, cuando el rosado confirmó que era una niña, la emoción fue evidente.

“Yo no me descompuse porque Dios es muy grande”, afirmó entre risas.

La pequeña Victoria compartirá familia y amigos en Costa Rica y España. En este último país, planean tenerla porque viven allá, a menos de que haya algún cambio de planes. “En este momento lo único que estoy pensando es poder tener todas las herramientas para tenerla a ella en mis brazos con todo el conocimiento que podamos los dos”, finalizó.