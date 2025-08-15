Viva

Día de la Madre: Tres periodistas celebran el milagro de ser mamás con historias cargadas de fe

Carolina Monge, Janeth García y Gabriela Durán viven los mejores días de sus vidas, luego de conocer que serán madres en medio de oraciones respondidas, milagros y nuevas oportunidades

Por Fiorella Montoya
Carolina luchó con una enfermedad neurológica antes de quedar embarazada. Janeth García espera a Elena, su 'bebé arcoíris' y Gabriela recibió la confirmación del nombre de su hija de forma inesperada.
Carolina Monge luchó con una enfermedad neurológica antes de quedar embarazada. Janeth García espera a Elena, su 'bebé arcoíris' y Gabriela Durán recibió la confirmación del nombre de su hija de forma inesperada. (Cortesía)







