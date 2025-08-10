Viva

La Sonora Santanera celebrará con cuatro conciertos el Día de la Madre en Costa Rica

Como es su costumbre, la icónica agrupación mexicana festejará en nuestro país, pero también celebrará su 70 aniversario con los ticos

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Sonora Santanera/Chiquiticos
Los mexicanos de la Sonora Santanera son infaltables en las celebraciones del Día de la Madre en Costa Rica. Este 2025 presentarán cuatro conciertos. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sonora SantaneraDía de la MadreConcierto internacionalConciertos 2025
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.