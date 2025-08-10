La Sonora Santanera celebrará con cuatro conciertos el Día de la Madre en Costa Rica

Los mexicanos de la Sonora Santanera son infaltables en las celebraciones del Día de la Madre en Costa Rica. Este 2025 presentarán cuatro conciertos.

Un Día de la Madre no sería lo mismo sin la música de la Sonora Santanera para celebrar. Una vez más, la icónica agrupación mexicana visitará Costa Rica para dar varios conciertos y así festejar a las mamás ticas.

Además, la orquesta está también de fiesta, ya que celebra sus 70 años de trayectoria.

La Única Internacional Sonora Santanera dará dos espectáculos en formato sinfónico, donde estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Estos shows serán el jueves 14 de agosto en el Centro de Convenciones de Costa Rica y el viernes 15 en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños, ambos a las 8 p. m.

LEA MÁS: ¿Qué sale si juntamos a Toledo con la Sonora Santanera? Esto pasó en ‘Los Gordos Podcast’

Las entradas para estos espectáculos están a la venta en el sitio oneticketcr.com.

Pero todavía quedan otros dos conciertos: el sábado estarán a la 1 p. m. en la Plaza Roosvelt, en San Pedro, como parte de las celebraciones de los 110 años de cantonado de Montes de Oca. Este evento es gratis.

El domingo 17 tocarán en el Centro de Eventos Pedregal, a las 12 m. Para este recital las entradas se ganan por medio de dinámicas y concursos en la radio Omega.

Homenaje de Costa Rica a la Sonora Santanera

Como detalle especial en la celebración del 70 aniversario de la Sonora Santanera, la agrupación costarricense Chiquiticos, formada por niños, grabó su propia versión del tema A muchos años.

La agrupación infantil Chiquiticos grabó su propia versión de uno de los éxitos de la Sonora Santanera. Los niños ticos son invitados especiales a los conciertos que dará la orquesta en Costa Rica. (Cortesía)

Los pequeños viajaron a México y compartieron con los integrantes de la icónica banda azteca, además, aprovecharon para grabar imágenes para el video que pronto se estrenará en plataformas digitales.

Este encuentro terminó en una invitación especial para que Chiquiticos sea parte de los conciertos de la Sonora Santanera en Costa Rica, informó la organización en un comunicado de prensa.