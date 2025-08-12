Hija de Glenda Peraza compartió fotografías de la juventud de su madre y un emotivo mensaje

La hija de Glenda Peraza, Kiki Berry , publicó un video con sentidas palabras dirigidas a su mamá, a pocos días de celebrarse el Día de la Madre en Costa Rica.

La influencer conmovió a sus seguidores al rescatar del baúl de los recuerdos fotografías de Glenda en su juventud y otras de ambas en diferentes momentos, mientras Kiki crecía.

Las imágenes las muestran en la playa, en la montaña, en portadas de revista y en distintas actividades, juntas o por separado.

Kiki Berry es hija de la presentadora y figura pública Glenda Peraza. (Instagram)

Kiki acompañó el video con un mensaje emotivo: “Crecí viendo a mi mamá ser una mujer fuerte, trabajadora y con un estilo único”, expresó al inicio del material.

Glenda respondió: “Te amo con todo mi ser y más”.

Kiki y Glenda mantienen una relación cercana. Se les ve con frecuencia en eventos, videos y otras actividades públicas.

Estas fueron algunas de las fotografías que compartió:

Ana Peraza, madre de Glenda, y una pequeña Kiki Berry posando para una revista. (Instagram Kiki Berry/Instagram Kiki Berry)

Glenda Peraza afirmó anteriormente que su hija Kiki es una oración escuchada. (Instagram Kiki Berry/Instagram Kiki Berry)

Kiki Berry repasó las fotos de su familia y publicó las imágenes más emotivas. (Instagram Kiki Berry/Instagram Kiki Berry)