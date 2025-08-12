Viva

Hija de Glenda Peraza compartió fotografías de la juventud de su madre y un emotivo mensaje

El mensaje se compartió a pocos días del Día de la Madre

Por Fiorella Montoya

La hija de Glenda Peraza, Kiki Berry, publicó un video con sentidas palabras dirigidas a su mamá, a pocos días de celebrarse el Día de la Madre en Costa Rica.








Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

