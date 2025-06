Hija de Glenda Peraza enfrenta crisis de ansiedad y agradeció que no la hayan dejado sola

Kiki Berry Peraza , hija del exfutbolista Austin Berry y de la presentadora Glenda Peraza, compartió un mensaje cargado de emociones con sus seguidores. A través de sus redes sociales, la joven influencer explicó el porqué ha estado menos activa en los últimos meses y cómo ha lidiado con un fuerte bloqueo creativo.

“Sé que he estado un poco desaparecida y menos constante por aquí. La verdad es que pasé por una racha de desmotivación y un bloqueo creativo del que me ha costado mucho salir”, escribió Kiki en una historia publicada en Instagram.

“Pero poco a poco estoy volviendo a conectar con la Kiki que soy hoy, sanando cositas, haciendo las paces con mi ansiedad y entendiendo lo que realmente quiero proyectar y compartir con ustedes”, agregó.

En el mensaje, también expresó su frustración por no poder estar presente como antes. “No les voy a mentir, ha sido difícil porque emocionalmente todo esto me ha afectado mucho. Y sí, me siento culpable por no estar al 100% para ustedes como quisiera y como era antes”.

Kiki Berry Peraza, hija del exfutbolista Austin Berry y la presentadora Glenda Peraza, explicó que atravesó una etapa de bloqueo creativo y desmotivación. (Instagram /Instagram)

Además de sincerarse, la joven aprovechó el espacio para agradecer el respaldo de su comunidad. “Hoy solo quiero darles las gracias de corazón. Gracias por estar aquí, por cada mensaje lleno de amor que recibo y por seguir apoyándome aunque a veces me pierda un rato. Las amo mucho y que tengan una noche preciosa”.

Este jueves por la mañana, Kiki publicó un nuevo video donde agradeció el respaldo recibido. En él, explicó que muchas personas se sintieron identificadas con su historia y que ese tipo de conexión le ha dado fuerzas para seguir adelante.