Periodista de Teletica revela el género de su bebé

La periodista y presentadora del programa matutino Buen día, de Teletica, Carolina Monge, anunció que espera una niña junto a su esposo, Víctor Barrantes.

La noticia fue publicada en sus redes sociales, donde compartió momentos del evento de revelación de género.

“¡Es una niña! Qué bendición inmensa que Dios nos confíe a esta bebé tan amada”, escribió la comunicadora.

Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes están a la espera de su bebé. Ella es periodista de 'Buen día' de Teletica. (Tomada de redes sociales )

En el video difundido, se aprecia parte de la celebración, a la que asistieron familiares y seres queridos de la pareja.

La dinámica elegida para dar a conocer el género de la bebé fue el juego de gato, que consiste en voltear piezas de color rosa y azul hasta completar una línea.

Carolina Monge reveló el sexo de su bebé de esta forma

La línea central fue la que confirmó que esperan una niña.

En agosto, Monge había compartido una fotografía junto a su esposo frente a la Basílica de los Ángeles, tomada en marzo cuando llevaron un exvoto con un trajecito de bebé.

La imagen fue acompañada por el relato de que obtuvieron el aval médico para intentar tener un hijo, tras dos años en los que la periodista se sometió a un tratamiento intensivo, debido a una enfermedad neurológica autoinmune diagnosticada en 2023.

“Aproximadamente un mes después de nuestra visita a la Virgencita, nos dimos cuenta de que estaba embarazada”, reveló.