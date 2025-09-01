Viva

Periodista de Teletica revela el género de su bebé

La presentadora de ‘Buen día’ compartió la noticia por medio de sus redes sociales

Por Fátima Jiménez

La periodista y presentadora del programa matutino Buen día, de Teletica, Carolina Monge, anunció que espera una niña junto a su esposo, Víctor Barrantes.








Fátima Jiménez

