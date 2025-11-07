Viva

¡Nancy Dobles bailará en ‘Mira quién baila’! Vea los movimientos que adelantó la presentadora

La figura de ‘Buen día’﻿ compartirá pista con una de las parejas nominadas en la próxima gala del concurso de Teletica

Por Fátima Jiménez

Nancy Dobles, presentadora de Buen día, de Teletica, sorprendió a sus seguidores al revelar que participará en la próxima edición del programa Mira quién baila (MQB).








