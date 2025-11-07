¡Nancy Dobles bailará en ‘Mira quién baila’! Vea los movimientos que adelantó la presentadora

Nancy Dobles, presentadora de Buen día, de Teletica, sorprendió a sus seguidores al revelar que participará en la próxima edición del programa Mira quién baila (MQB).

La noticia fue confirmada por el coreógrafo y actual pareja de baile de la participante Éricka Morera, Javier Acuña, quien el jueves publicó una historia en la que aparecía practicando con ambas comunicadoras.

“Ustedes saben lo que es estar bailando con estos dos mujerones”, dijo el coreógrafo mientras mostraba a Morera y a Dobles estirando antes de iniciar la práctica.

Más tarde, en otra historia y luciendo un enterizo negro, Dobles mostró algunos de los pasos con los que buscará conquistar la pista el próximo domingo.

Nancy Dobles sorprende a sus seguidores al mostrar algunos pasos de baile que practicó para 'Mira quién baila'

Morera y el participante Daniel Montoya son los dos concursantes actualmente nominados, por lo que uno de ellos deberá abandonar el programa en la próxima entrega.

Ambos deberán ganarse el apoyo del público para continuar en la competencia.

Esta es la primera vez que Morera se encuentra en zona de peligro, mientras que para Daniel es la tercera ocasión en la que enfrenta una posible eliminación.

Las votaciones permanecerán abiertas durante toda la semana, y el público podrá brindar su apoyo ingresando a votos.teletica.com o enviando un mensaje de WhatsApp al número 6070-0777 con los hashtags #TeamKeka o #TeamDani .