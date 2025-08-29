Nancy Dobles hizo un singular y sorpresivo pedido a un Dj nacional; vea lo que pasó

Nancy Dobles se caracteriza por su humor espontáneo y por las ocurrencias que comparte en el programa Buen Día, de Teletica, así como en sus redes sociales.

En esta ocasión protagonizó un momento gracioso junto a Dj Colochos, invitado de la revista mañanera transmitida este viernes 29 de agosto desde Limón. La presentadora intentó pedirle una canción que deseaba escuchar.

“Complázcame con una canción que dice...”, expresó mientras empezó a tararear sin pronunciar palabra alguna, pero con un ritmo inconfundible para quienes reconocen el popular tema de dancehall.

Nancy Dobles intentó tararear una canción de dancehall sin recordar la letra. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Dobles bailaba y movía las manos mientras intentaba cantar. El Dj le preguntó al camarógrafo si sabía cuál era la pieza. El camarógrafo respondió que sí, aunque no recordaba su nombre.

El Dj sí identificó de inmediato la canción: Party Animal, de Charly Black.

Nancy brincó de la emoción al escuchar el nombre. De inmediato pidió que quedara en video la evidencia para luego mostrársela a su hijo.

“Vio, guárdeme ese video para mandárselo a Gabriel”, señaló Nancy, mientras le chocó los cinco al Dj.

“Ese es un rolón, ¿verdad?”, finalizó la presentadora entre risas.