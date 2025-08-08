Viva

Nancy Dobles recordó con divertido baile su paso por ‘A todo dar’: vea aquí el video

La presentadora compartió junto a otras figuras de ‘Buen día’ un momento lleno de nostalgia y movimiento

Por Valezka Medina Barrios

La presentadora de Buen día, Nancy Dobles, conquistó a más de uno con sus pasos de baile, luego de que el estudio de Teletica se llenara de nostalgia al repetir coreografías populares del pasado.








Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

