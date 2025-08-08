Nancy Dobles recordó con divertido baile su paso por ‘A todo dar’: vea aquí el video

La presentadora de Buen día, Nancy Dobles, conquistó a más de uno con sus pasos de baile, luego de que el estudio de Teletica se llenara de nostalgia al repetir coreografías populares del pasado.

Natalia Monge, Daniel Céspedes y Dobles bailaron junto a los invitados de hoy en el programa al ritmo de La mayonesa, el icónico tema de la banda Chocolate.

Nancy Dobles es una de las figuras más reconocidas de la televisión costarricense y actualmente se desempeña como conductora del programa 'Buen día'. (Archivo)

La presentadora recordó así su participación en A todo dar, donde aunque no bailaba, sus seguidores suelen relacionarla con ese tipo de canciones por su aparición en el show.

Dobles mostró gran destreza siguiendo la improvisada coreografía y soltó más de una carcajada mientras repetía los pasos junto a sus compañeros. La situación que no fue igual de sencilla para Céspedes, quien con frecuencia quedó fuera de ritmo.

Nancy Dobles, con su enérgica personalidad, siempre logra sacar más de una sonrisa a los costarricenses que la siguen. Pero, más allá de su talento para brillar en pantalla, en varias ocasiones la presentadora ha demostrado otra de sus habilidades: el baile.

Ya sea a través de videos en TikTok, en su participación en Bailando por un sueño o en el Reto Centroamericano de Baile, Dobles ha dejado claro que el baile es uno más de sus talentos.

