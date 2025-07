Nancy Dobles llegó hasta las lágrimas en ‘Buen día’, ¿cuál fue la razón?

Nancy Dobles no pudo contener las lágrimas con un regalo muy especial que le llevaron este miércoles 9 de julio al set de Buen día.

Durante los miércoles, el espacio dedica varios minutos a dar a conocer algunos emprendimientos; fue justamente una de las personas invitadas la que sorprendió a la presentadora.

LEA MÁS: El video viral de Nancy Dobles que enciende TikTok a 14 años de su baile más sensual

Cristel Arriaza, una de las emprendedoras, fue la encargada de provocar el llanto de Nancy Dobles.

“Ella me sorprendió esta mañana con el retrato de mi perrito, yo no sabía, se me salieron las lágrimas”, dijo la conductora al presentar a la artista durante el programa en vivo.

Dobles aseguró que la joven logró captar la esencia de su amado Benny, “con los ojos brillantes, sus dientitos limpios... ¡Qué belleza!”, explicó entre risas.

La artista tardó tres días y medio en hacer el retrato que resultó ser muy especial para Nancy Dobles.