Viva

Mujer rompió en llanto en Teletica mientras Nancy Dobles la entrevistaba: vea el emotivo momento

La emprendedora se conmovió fuertemente debido al reciente fallecimiento de su madre, quien inspiró la creación de su negocio

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Nancy Dobles
Nancy Dobles dio soporte a la mujer, quien promocionaba su venta de pan casero en 'Buen día', de Teletica. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaNancy DoblesBuen día
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.