Mujer rompió en llanto en Teletica mientras Nancy Dobles la entrevistaba: vea el emotivo momento

Nancy Dobles dio soporte a la mujer, quien promocionaba su venta de pan casero en 'Buen día', de Teletica.

Detrás de las personas que promocionan su negocio en Buen día hay luchas, sueños, historias difíciles, horas de trabajo y muchos factores más allá de lo comercial. Así quedó claro con este 20 de agosto durante el programa de Teletica, con un momento entre Nancy Dobles y una emprendedora.

Dobles, entre varios negocios locales, entrevistó a la dueña de El pan de Vite, marca de pan casero. Doña Runia, nombre de la mujer, rompió en llanto apenas en su primera intervención en vivo.

La conductora explicó que el llanto de la señora se debe a que el negocio inició gracias a la madre de la dueña, quien falleció recientemente. Nancy abrazó a la mujer, le dijo que estuviera tranquila y le cedió la palabra a la hija, quien también estaba en el set.

Mujer rompió en llanto mientras Nancy Dobles la entrevistaba

Más adelante, la hija de Runia explicó la conmovedora historia que dio origen a El pan de Vite.

“Mi mamá se quedó sin trabajo por cuidar a mi abuelita, por padecimientos graves no podía salir de casa por la pandemia. Comenzamos a hacer el pan porque era una tradición suya, que ya no podía hacer. Nos sentábamos las tres juntas a hacerlo”, relató la joven.

“La verdad, a ninguna de la familia le había quedado hasta que por fin nos quedó a nosotras y qué bendición, porque ella (su abuela) quería dejarnos esa ayudita, pensando en que talvez no podía volver a encontrar trabajo (su mamá). Por dicha no fue así, mi mamá ha sido supervaliente y volvió a encontrar trabajo; pero decidió dejarlo para dedicarse a hacer el pancito”, añadió.

Luego de esto, Nancy Dobles se dirigió a Runia, quien ya había logrado contener las lágrimas, y continuó consolándola, al destacarle las lindas palabras que su hija había expresado hace unos momentos.

“Que hablen así de la mamá...acá estamos las dos llorando”, dijo.

Los dos hijos de la emprendedora hablaron con orgullo de su madre en 'Buen día', de Teletica. (Captura de video)

Después, la emprendedora pudo dar unas declaraciones sobre su negocio. “Le pongo mucho amor porque me gusta estar ocupada” afirmó.

Finalmente, el hijo también apareció en pantalla y, además de hablar sobre los envíos del negocio, aseguró orgulloso que su madre “todo lo que cocina queda bien” y el pan no es una excepción.

Anterior a la entrevista, la conductora de Teletica subió un video a sus historias de Instagram donde mostraba a la emprendedora feliz por haber escuchado al grupo español El Consorcio, el cual se presentó en Buen día.

En ese clip, tras mostrar su emoción, se puede ver cómo la señora también se conmueve al mencionar su negocio.