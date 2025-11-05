Nancy Dobles tuvo una invitada muy especial en ‘Buen día’: Ella ‘roba corazones’

Nancy Dobles compartió en 'Buen día' con su tía Rosa, quien participó en la sección de cocina y conquistó al público.

La presentadora de Buen día, Nancy Dobles, recibió una visita especial durante el programa de este miércoles 5 de noviembre. Se trató de su tía Rosa, quien participó en una de las secciones de cocina.

Por un día, doña Rosa se convirtió en compañera de trabajo de Nancy y disfrutó al máximo cada momento, desde su salida en vivo hasta el recorrido por el jardín de la casa de Buen día.

“Hay cualquier cantidad de lirios de la paz, es una belleza, una delicia. Siéntese y sienta la fragancia”, le dijo la mujer a Dobles mientras reían. La presentadora la hizo modelar para mostrar el peinado que llevaba.

Nancy también compartió varias fotografías de su tía en las instalaciones de Teletica. En una de ellas aparece en los pasillos donde se exhiben las caseteras y cámaras de video, las cuales han marcado la historia del canal de La Sabana.

En otra imagen, doña Rosa posó junto al logo principal de Teletica. En un video, Nancy comentó: “Donde quiera que vaya, roba corazones”, mientras mostraba a su tía compartiendo con tres integrantes de la producción en la cocina del programa, rodeada de harina, huevos, mantequilla y otros ingredientes que utilizó para preparar sus famosos pastelitos.

La visita concluyó con un encuentro en el área de maquillaje, donde doña Rosa se fotografió con las maquillistas del canal, quienes la recibieron entre sonrisas y abrazos.