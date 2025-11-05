Viva

Nancy Dobles tuvo una invitada muy especial en ‘Buen día’: Ella ‘roba corazones’

La presentadora mostró videos y fotografías del momento con evidente emoción

Por Fiorella Montoya
Nancy Dobles compartió en Buen día con su tía Rosa, quien participó en la sección de cocina y conquistó al público.
Nancy Dobles compartió en 'Buen día' con su tía Rosa, quien participó en la sección de cocina y conquistó al público. (Instagram/Instagram)







