Alejandro Rueda y Nancy Dobles tuvieron un emotivo encuentro y ¡con chisme incluido!: vea aquí el momento

Alejandro Rueda está muy activo en TikTok, gracias a la nueva vida que le dio a su famoso TV Mejenga. A diario mantiene a sus seguidores actualizados con detalles de su vida, del fútbol costarricense, de Saprissa y también de curiosidades, una de ellas la que publicó este jueves 9 de octubre en su cuenta: un encuentro con su vieja amiga Nancy Dobles.

Nancy, presentadora de Buen día, estaba en San José grabando algunas tomas para el programa. Alejandro iba de paso por el lugar.

El presentador y actor se emocionó mucho al verla y la llamó para saludarla. El encuentro fue corto, pero estuvo cargado de risas, abrazos y hasta un chisme que compartieron.

“Venga, pa’verla. Oiga, muchacha. Venga pa’ verla”, le dijo Rueda a Dobles.

Ella corrió a abrazarlo y a preguntarle cómo estaba, pero de inmediato el chisme quedó grabado en el video.

“Ahí tenemos a Antonio, trabajando en el canal. Su sobrino”, contó Nancy al referirse al periodista Antonio Jiménez Rueda, hijo de la también comunicadora Amelia Rueda y sobrino de Alejandro.

“¿Hace cuánto está breteando ahí?”, preguntó Rueda. Nancy le comentó que al menos hace un mes.

Al cierre del clip que subió Rueda en TikTok, él afirmó que disfruta mucho de caminar por la avenida central, ya que “la gente se matiza”.