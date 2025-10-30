Nancy Dobles se conmueve hasta las lágrimas con una historia contada en ‘Buen día’; esto fue lo que pasó

Nancy Dobles entrevistó a una madre e hija durante 'Buen día' y le conmovió su interacción.

El programa Buen día, de Teletica, siempre ofrece diversas secciones con la participación de sus presentadores. En esta ocasión, Nancy Dobles y Natalia Monge formaron parte de una dinámica relacionada con el maquillaje.

La sorpresa llegó cuando una joven decidió utilizar a su madre como modelo. Dobles, curiosa por conocer más, se acercó a conversar con ellas. Lo que descubrió la conmovió y la llevó a las lágrimas.

La presentadora preguntó a la maquillista: “Mariana, ¿qué se siente maquillar a su mamita?”. La joven respondió con unas palabras que tocarían las fibras de cualquier madre.

“Estoy demasiado orgullosa, no solo porque ella me ha apoyado desde que inicié, sino porque es una gran mamá. Esto es un sueño cumplido y siento que no podría tener una mejor persona hoy a mi lado”, dijo Mariana.

Ante esas palabras, Nancy comentó: “Vamos a llorar”. Luego le pidió a la madre que respondiera cómo se sentía al escuchar a su hija.

“Estoy sumamente orgullosa. No tengo palabras. En mi corazón no cabe tanto amor y tanto orgullo por Mariana. Es un ejemplo para mí, de esfuerzo, de lucha y de mujer”, expresó la madre.

Dobles solo atinó a decir: “Qué lindo... ya lloramos”, mientras se limpiaba sus ojos. Monge también se mostró conmovida, aunque mantuvo la calma para continuar con el segmento.

Luego, aprovechando lo ocurrido, Monge aprovechó el momento para preguntarle a la maquillista qué se debe hacer cuando llegan las lágrimas en momentos tan especiales.