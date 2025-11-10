Ignacio Santos hizo algo por Nancy Dobles que casi nadie vio en Teletica

Ignacio Santos y Nancy Dobles compartieron una noche muy especial en Teletica este domingo 9 de noviembre. Aunque las cámaras de Canal 7 no dieron cuenta de este detalle, el lente de La Nación se metió en lo más íntimo del estudio Marco Picado y pudo retratar el gesto de la popular pareja.

Este domingo se llevó a cabo la novena gala de Mira quién baila y en esta participó como invitada Nancy Dobles, quien se unió a la coreografía de Éricka Morera. En las graderías del set televisivo, el director de Telenoticias disfrutó en primera fila del espectáculo y le hizo barra a su pareja.

Santos sonrió, aplaudió y gozó cada minuto en que su amada brilló en la pista.

Pero Santos no fue la única figura que se hizo presente en el programa. Aquí le compartimos los secretos y curiosidades de una velada llena de sorpresas del programa de baile.

Daniel Montoya y Ericka Morera vivieron la tensión de estar nominados en 'Mira quién baila'. El público decidió mantener con vida a Morera en el programa de Teletica. (Rafael Pacheco Granados)

Ignacio Santos animó muy de cerca a Nancy Dobles, quien se presentó en 'Mira quién baila', de Teletica, junto a Ericka Morera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Hoffmann hizo de presentador de 'Mira quién baila', de Teletica, en sustitución de Natalia Rodríguez. (Rafael Pacheco Granados)

El novio de Keyla Sánchez también asistió a 'Mira quién baila' para acompañar a la presentadora de Teletica. (Rafael Pacheco Granados)

Montserrat del Castillo brilló con Mariana Uriarte y Michael Rubí bailando tango. El trío ganó el premio 'Factor Wow' en el programa de Teletica. ( Rafael Pacheco)

Édgar Silva compartió con René Picado, de Teletica, tras bambalinas de 'Mira quién baila'. (Rafael Pacheco Granados)

Nancy Dobles también contó con el apoyo de sus hijos. (Rafael Pacheco Granados)