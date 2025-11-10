Ignacio Santos hizo algo por Nancy Dobles que casi nadie vio en Teletica

Ignacio Santos y Nancy Dobles compartieron una noche muy especial en Teletica este domingo 9 de noviembre. Aunque las cámaras de Canal 7 no dieron cuenta de este detalle, el lente de La Nación se metió en lo más íntimo del estudio Marco Picado y pudo retratar el gesto de la popular pareja.
Este domingo se llevó a cabo la novena gala de Mira quién baila y en esta participó como invitada Nancy Dobles, quien se unió a la coreografía de Éricka Morera. En las graderías del set televisivo, el director de Telenoticias disfrutó en primera fila del espectáculo y le hizo barra a su pareja.
Santos sonrió, aplaudió y gozó cada minuto en que su amada brilló en la pista.
Pero Santos no fue la única figura que se hizo presente en el programa. Aquí le compartimos los secretos y curiosidades de una velada llena de sorpresas del programa de baile.
