Ignacio Santos sorprende al aparecer con sombrero en ‘Telenoticias’: ¿qué lo motivó?

El director de Telenoticias, Ignacio Santos, sorprendió a la audiencia de Teletica este viernes 10 de octubre al aparecer con un sombrero azul durante una entrevista en la edición meridiana del programa.

Su invitada, la doctora Lisbeth Quesada, fundadora de la Clínica de Cuidados Paliativos y Control del Dolor del Hospital Nacional de Niños, también llevaba un sombrero, en su caso de color rosado.

Ambos utilizaron este accesorio como parte de la campaña “Ponte el sombrero”, que se realiza cada segundo viernes de octubre y tiene como objetivo concientizar sobre los cuidados paliativos pediátricos.

La iniciativa invita a las personas a tomarse una fotografía usando un sombrero y compartirla en redes sociales, para que el mensaje sobre la importancia de estos cuidados llegue a más personas.

“Es como decir: nos ponemos el sombrero de los cuidados paliativos”, explicó Quesada. Santos, por su parte, comentó que el sombrero que él portaba tiene 15 años de estar en su guardarropa.

En Costa Rica, los cuidados paliativos se ofrecen tanto en centros del sistema público de salud como en asociaciones y fundaciones independientes.

Entre las instituciones destacadas se encuentra el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, fundado en marzo de 1999, que atiende a pacientes adultos y pediátricos en modalidades como hospitalización, consulta externa y visitas domiciliares.

¿Qué son los cuidados paliativos?

Los cuidados paliativos constituyen una atención médica especializada enfocada en mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves, avanzadas o potencialmente mortales, así como la de sus familias.

Su objetivo principal es aliviar el sufrimiento mediante la prevención y el tratamiento oportuno del dolor y otros síntomas físicos, además de atender necesidades psicológicas y sociales.

Estos servicios suelen ser brindados por un equipo interdisciplinario —integrado por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales— que trabaja en conjunto con los especialistas que tratan la enfermedad de base.

