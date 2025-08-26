Teletica advierte que imagen de Ignacio Santos es usada para propósitos lamentables: esto es lo que sucede

Un video creado con Inteligencia Artificial, que emula la voz y usa la imagen del periodista Ignacio Santos, director de Telenoticias, circula en redes sociales.

Así lo confirmó el medio Teletica.com, explicando que estafadores están utilizando tecnología deepfake para atraer víctimas y obtener dinero mediante engaños.

Además de Santos, en el video falso se incluye la imitación de Geanina Dinarte, exministra de la Presidencia.

En el video en cuestión, la imitación fraudulenta de Santos afirma que “los residentes en Costa Rica que abran una cuenta, que hagan un depósito antes de fin de mes, pueden ganar hasta ¢2 millones al mes”; el clip agrega que esa información es respaldada por Dinarte.

Acto seguido aparece una imagen en video de Dinarte. “No prometo millones en un solo día, pero ganar ¢66.667 diarios, es totalmente posible”, es la información que se le atribuye a la exministra.

Santos y Dinarte se suman a la lista de varias personalidades costarricenses cuya imagen ha sido usada para promover falsas promociones, rifas y ofertas que, en realidad, resultan ser fraudes. Entre ellos destacan Viviam Campos, Verónica González, Ítalo Marenco, Araya Vlogs, Bryan Ruiz, Édgar Silva, Elías Alvarado y Diego Bravo.