Viva

Teletica advierte que imagen de Ignacio Santos es usada para propósitos lamentables: esto es lo que sucede

Televisora de La Sabana lanzó advertencia en su sitio web

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.

Un video creado con Inteligencia Artificial, que emula la voz y usa la imagen del periodista Ignacio Santos, director de Telenoticias, circula en redes sociales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ignacio SantosTeleticaTelenoticiasGeanina Dinarte
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.