¡Ojo, no sea víctima de estafas! Otra famosa de Costa Rica advierte sobre fraudes digitales

Vivian Campos afirmó que no está haciendo sorteos y que ninguna hermana suya trabaja con la marca de accesorios Pandora.

Una vez más, una figura pública de Costa Rica advirtió a sus seguidores sobre el uso indebido de su nombre e imagen para cometer estafas en redes sociales.

En esta ocasión, se trata de Vivian Campos, exconductora del programa Sábado feliz y reconocida modelo.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Campos relató que una amiga le informó que alguien estaba suplantando su identidad en Facebook para realizar estafas.

Vivian Campos denuncia fraudes digitales

“Yo ni siquiera utilizo Facebook, lo que sale ahí es lo que publico en Instagram. No tengo hermanas que trabajen en Pandora, no estoy haciendo ningún sorteo (...) Están pidiendo datos sensibles en relación con cuentas bancarias y tarjetas. Por favor, no caigan en este tipo de cosas”, manifestó.

Campos se suma a la lista de varias personalidades costarricenses que han denunciado el uso de su imagen para promover falsas promociones, rifas y ofertas que, en realidad, resultan ser fraudes. Entre ellos destacan Verónica González, Ítalo Marenco, Araya Vlogs, Bryan Ruiz, Édgar Silva y Diego Bravo.

