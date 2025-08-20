Le hackearon el WhatsApp a reconocido periodista deportivo: ¡Tome nota para no caer en una estafa!

Gerardo Coto Cover, es reconocido como El Zar de las estadísticas gracias a su labor de varios años en la recopilación y documentación de datos del fútbol costarricense.

El reconocido periodista deportivo y estadígrafo Gerardo Coto Cover fue víctima de un hackeo en su cuenta de WhatsApp, situación que no solo lo hizo cambiar su línea telefónica, sino que también puso en riesgo a sus contactos en el servicio de mensajería.

Según contó el comunicador, hace varios días su cuenta de correo electrónico le solicitaba un cambio de contraseña, lo que él ignoró hasta que este martes, mientras estaba en la transmisión de un programa deportivo, recibió un email alertándolo de la necesidad del cambio.

“Me llegó un correo con el dominio de Microsoft, parecía totalmente serio y me decía que me iban a cerrar el correo”, narró Coto Cover.

Él solo entró al correo que recibió, pero no hizo clic en ningún enlace. Sin embargo, eso fue suficiente para que se le vaciaran los mensajes de WhatsApp e inmediatamente recibió alertas de varios de sus contactos, quienes le indicaron que algo no estaba bien.

LEA MÁS: Elías Alvarado de Teletica enciende las alarmas: ‘Por favor tengan mucho cuidado’

Del número del periodista, sus contactos recibieron un mensaje de texto que decía: “Hola, cómo estás, buenas tardes, quería hacerte una consulta, necesito vender 8.900$ dólares a precio de 495 colones, quería saber si no estás interesado en comprarlo o conoces alguna persona que los ocupe comprar, me confirmas, feliz tarde” (sic).

Cuando Coto Cover terminó el programa en el que estaba participando, acudió a una sucursal de su proveedor telefónico. “Ahí me cambiaron la línea”, comentó y agregó que a un compañero de trabajo le sucedió lo mismo y que le recomendó visitar la agencia para que le cerraran la cuenta de WhatsApp anterior.

Este fue el mensaje que los contactos de Gerardo Coto recibieron en su WhatsApp. (Cortesía)

“Por dicha pude cambiar las contraseñas de Facebook y de Instagram, porque me avisaron. Parece que era una gente de Venezuela”, manifestó.

Otro detalle importante que recalcó el periodista es que le entraron varias llamadas de WhatsApp de un número del extranjero. “Supongo que para ver cuánto iba a pagar por recuperar la cuenta”, afirmó.

El periodista agregó que un tema que lo tiene preocupado es el registro de su número al sistema Sinpe Móvil, por lo cual ha intentado contactar con su banco para resguardar sus cuentas.

Conocido como El Zar de las estadísticas, Coto Cover ha dedicado gran parte de su carrera al análisis y documentación histórica del fútbol costarricense. Su trayectoria la forjó en medios de comunicación y tiene muchos años de trabajar en Sinart.

LEA MÁS: ¡No caiga! Édgar Silva denuncia estafa con su imagen