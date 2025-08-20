Viva

Le hackearon el WhatsApp a reconocido periodista deportivo: ¡Tome nota para no caer en una estafa!

Gerardo Coto Cover fue víctima de un hackeo por lo cual tuvo que cambiar su línea telefónica. Sus contactos recibieron mensajes fraudulentos que él no envió

Por Jessica Rojas Ch. y Fanny Tayver Marín
Gerardo Coto Cover, periodista de Canal 13 que sufrió un desmayo de casi 20 minutos por el estrés laboral
Gerardo Coto Cover, es reconocido como El Zar de las estadísticas gracias a su labor de varios años en la recopilación y documentación de datos del fútbol costarricense. (Cortesía/Archivo)







Gerardo Coto CoverWhatsApp
