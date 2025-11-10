Periodista de Teletica hizo inesperado comentario sobre el físico de Keyla Sánchez; esto fue lo que dijo

El periodista de Teletica, Walter Obando entrevistó a Keyla Sánchez al finalizar 'Mira quién baila'.

Keyla Sánchez regresó a Teletica y también a la pista de baile del estudio Marco Picado, siete años después de haber competido en el formato Dancing with the Stars.

La presentadora participó en la novena gala de Mira quién baila este domingo 9 de noviembre, como invitada especial del DJ brasileño Neto Rangel, y fue parte de una movida coreografía de reguetón.

Minutos después de que finalizara el programa, en el espacio posterior llamado Mira quién habla, Sánchez atendió al periodista de Teletica Walter Obando, quien le realizó algunas consultas.

Llamativamente, durante la entrevista, Obando dejó de lado las preguntas y por un momento se dedicó a llenar de halagos a la conductora televisiva.

“Te lo voy a decir con todo el respeto, admiración y cariño que te tengo... mujer, ¡fuiste una bomba de sensualidad en esta pista! Te juro primos, amigos, compañeros, gente que no veía hace años (me dijo): ‘Walter, que Keyla, qué bárbara, qué piernas, qué todo’”, dijo el comunicador.

“Mujer, estás sin dudas en uno de tus mejores momentos”, agregó, ante las risas de Keyla Sánchez.

Por su parte, Sánchez agradeció las apreciaciones del periodista, y aseguró que en esta etapa de su vida está plena y llena de paz y felicidad. Además, confesó que el hecho de que el baile ameritaba sensualidad, le provocó cierto pudor.

“Yo digo: ‘Es poquita ropa, es un poco más sexy’... Pero yo creo que cuando uno trabaja —y cuida el trabajo de uno— se ve como se vio hoy: profesional y bonito. Creo que lo intentamos y al final salió muy bien”, declaró.