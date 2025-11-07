Viva

Keyla Sánchez aceptó sorpresivo trabajo este viernes: vea de qué se trata

La presentadora de Teletica se uniformó y dijo “soy la señora de las papas”

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La presentadora Keyla Sánchez y más figuras nacionales participaron en la campaña “Gran Día” de McDonald’s, ayudando a recaudar fondos para organizaciones de apoyo infantil.
Keyla Sánchez y más figuras nacionales participaron en la campaña 'Gran Día' de McDonald’s, ayudando a recaudar fondos para organizaciones de apoyo infantil. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keyla Sánchez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.