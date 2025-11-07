Keyla Sánchez aceptó sorpresivo trabajo este viernes: vea de qué se trata

Keyla Sánchez y más figuras nacionales participaron en la campaña 'Gran Día' de McDonald’s, ayudando a recaudar fondos para organizaciones de apoyo infantil.

La presentadora de Teletica, Keyla Sánchez, sorprendió a sus seguidores al mostrarse trabajando en un restaurante de comida rápida, una faceta poco habitual en ella. Los videos fueron publicados en su cuenta de Instagram.

“Dicen que soy la señora de las papas”, escribió Sánchez en una de las grabaciones. En las imágenes se le observa en la cocina de McDonald’s con una malla para el cabello, mientras preparaba órdenes de papas fritas y atendía a los clientes.

La iniciativa formó parte del Gran Día, una campaña solidaria que se realizó este viernes 7 de noviembre. Su objetivo fue recaudar fondos mediante la venta del Big Mac, para destinarlos a la Casa Ronald McDonald y Aldeas Infantiles SOS.

Keyla Sánchez es una de las presentadoras y creadoras de contenido más reconocidas a nivel nacional. (Instagram)

Sánchez trabajó en el restaurante de Guachipelín, donde mostró una actitud entusiasta y amable. Según comentó, quienes la visitaran recibirían “feria” en la compra de sus combos, pues ella solía llenar las cajas de papas más de lo habitual.

Cada año, diversas figuras del entretenimiento y el deporte costarricense se suman a esta causa. En esta ocasión, Keyla compartió la jornada con Jenny Miranda, Cristiana Nassar, Fio Chávez y otras personalidades del ámbito nacional.