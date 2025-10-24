Viva

Keyla Sánchez cuenta cómo fue el accidente que le dejó varias cicatrices: ‘Me dolió muchísimo’

La presentadora mostró sus heridas y dio una actualización de cómo marcha su recuperación

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La presentadora costarricense Keyla Sánchez sufrió una caída mientras jugaba pádel con su hijo Mateo.
La presentadora costarricense Keyla Sánchez sufrió una caída mientras jugaba pádel con su hijo Mateo. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keyla Sánchez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.