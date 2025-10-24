Keyla Sánchez cuenta cómo fue el accidente que le dejó varias cicatrices: ‘Me dolió muchísimo’

La presentadora costarricense Keyla Sánchez sufrió un accidente deportivo mientras jugaba pádel con su hijo Mateo. La comunicadora relató el incidente por medio de sus redes sociales, donde mostró el raspón que se hizo en la rodilla y parte del brazo.

Sánchez explicó que todo ocurrió durante una actividad familiar. “Mateo está en clases de tenis, pero un día me dijo: ‘Ma, ¿por qué no vamos a jugar pádel?’. Entonces le respondí: ‘Bueno, mi amor, reservemos la cancha’. Fuimos a jugar y la verdad lo estábamos pasando muy bien. Esos ratitos de calidad los disfruto muchísimo”, contó la presentadora.

Durante el partido, madre e hijo se divirtieron, aunque ninguno de los dos practica el deporte de forma profesional.

“Jugamos superbién, no somos profesionales. Él, espero, que en tenis ya casi, yo no, obviamente. En una jugada quise llegarle a una bola, me resbalé y comprobé que el piso de pádel es muy concho”, relató.

A pesar del golpe, Keyla se levantó y continuó el juego. Luego, al revisar la lesión, notó que el raspón en la rodilla era más fuerte de lo que pensaba. “Me raspé bastante, sobre todo la rodilla. Ahí voy cuidándome, no pasa nada. Hay cosas peores”, comentó.

Sánchez dijo que el ardor se intensificó al bañarse. “Cuando me cayó agua me dolió muchísimo. Ayer también me ardía cuando tuve que limpiarme, pero eso pasa. Hay accidentes peores, raspones y golpes más feos”, explicó.

Keyla Sánchez agradeció la preocupación de sus seguidores y dijo que el golpe “no fue nada grave”. (Instagram/Instagram)

La conductora también agradeció la preocupación de sus seguidores. “Mucha gente me ha preguntado cómo estoy, qué me pasó y por qué. Son chispas del oficio”, expresó entre risas.

En sus historias, Keyla mostró primero el raspón lleno de sangre y luego compartió cómo avanza el proceso de cicatrización.