¡Keyla Sánchez vuelve a Teletica!; esto es lo que sabemos

El retorno Keyla Sánchez a Teletica será en diciembre, para incorporarse a 'El Chinamo'.

La presentadora de televisión Keyla Sánchez confirmó a La Nación que dentro de unos meses regresará a Teletica, ya que será una de las conductoras de El Chinamo.

Ante la consulta de este medio, la figura pública aseguró que la noticia es cierta y expresó que para ella representa un honor regresar al programa, el cual celebrará su vigésimo quinto aniversario en esta edición.

“Me siento supercontenta y feliz, llena de motivación, de energía y esperando a que sea ya diciembre para celebrar con toda la gente hermosísima que espera esta fiesta que es la que da el inicio a una de las épocas más lindas del año, que es Navidad”, manifestó Sánchez.

Además, la presentadora señaló que se siente agradecida con la televisora por la confianza y la oportunidad de volver a formar parte del programa decembrino.

“Ya son ocho años, este sería mi octavo año en El Chinamo, entonces estoy muy contenta de estar con todo el público chinamero para este año”, concluyó.

El 31 de julio de 2024, Teletica anunció que Keyla Sánchez ya no formaba parte de canal 7. Sin embargo, meses después, la comunicadora regresó a la televisora para integrarse nuevamente a El Chinamo, en diciembre pasado.

LEA MÁS: Keyla Sánchez se desahoga por difícil situación que afronta: ‘Han sido días muy terribles’