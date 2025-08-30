Keyla Sánchez revela cuál cirugía estética mejoró su autoestima

La presentadora de televisión Keyla Sánchez abordó el tema de la autoestima en el pódcast que conduce junto al creador de contenido Diego Bravo.

La presentadora de televisión Keyla Sánchez reveló cuál fue la cirugía estética que se realizó hace algunos años y que le permitió mejorar su autoestima.

Sánchez compartió esta confesión el viernes 29 de agosto en el pódcast que conduce junto al creador de contenido Diego Bravo, donde explicó que se sometió a una mamoplastia, es decir, una cirugía de aumento de senos.

“Me puse implantes a los 18 porque no tenía (...) Me aumenté a 330 (centímetros cúbicos). La autoestima hasta para ponerse un brasier o un vestido de baño era divinamente”, aseguró.

Después de varios años, y tras convertirse en madre y dar lactancia, los senos de Sánchez cambiaron. Por esta razón, 14 años después de su primera cirugía decidió someterse a una mastopexia, un procedimiento diseñado para levantar y dar firmeza a los senos caídos.

En ese momento también aprovechó para elegir un tamaño de implantes más pequeño.

Sánchez expresó que, siempre que escucha a una amiga o a cualquier mujer quejarse de sus senos, les recomienda hacerse la cirugía, convencida, a partir de su experiencia, del impacto positivo que genera en la autoestima.