Jalé Berahimi confesó que desea hacerse otra cirugía estética: esta es la potente razón y el procedimiento que se piensa aplicar

En el 2019 la periodista y empresaria Jalé Berahimi se sometió a una cirugía estética para corregir la forma de su nariz.

La periodista y empresaria Jalé Berahimi siempre ha dado mucho de qué hablar, pero ahora realizó una reflexión importante sobre su cuerpo que le podría servir a muchas mujeres como inspiración. En una conversación con Diego Bravo y Keyla Sánchez en Ke Arda Pódcast, la comunicadora se sinceró y habló sobre una cirugía estética que quiere realizarse.

Jalé, quien es madre de una niña, confesó en la charla que desea realizarse un procedimiento en sus senos. Esta operación se llama mastopexia y consiste en levantar y darle forma a los senos; implica eliminar el exceso de piel, reposicionar el tejido mamario y mover el pezón y la areola a una posición más alta.

“No te voy a mentir. Si vos me preguntás, a veces las quiero más pequeñitas”, explicó Berahimi.

Ante esta declaración, Keyla Sánchez afirmó que ella “se había quitado” también, que se hizo una mastopexia y que disminuyó el tamaño de sus senos.

Diego Bravo preguntó: “¿Por qué es que en algún momento se las puso grandes y ahora pequeñas?”.

Berahimi dio una explicación importante. “Cuando uno es mamá y amamanta, los senos se hacen más grandes, la piel se estira y para vos cambiarte los senos y que te queden otra vez levantaditos, tienes que ponerte un implante mucho más grande para que pueda cubrir toda esa piel que está estirada”.

Cabe recordar que en el 2019, Berahimi se sometió a una cirugía para corregir la forma de su nariz.