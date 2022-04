Jalé Berahimi habla de su embarazo: ‘Nadie se lo esperó, ni yo me lo esperaba’

Hace unas semanas, a Jalé Berahimi y a su bebé les hicieron su primer Baby Shower. Su embarazo está cerca de llegar a la mitad de la gestación y desde el inicio ella ha recibido mucho apoyo y amor y la pronta celebración lo demuestra. Está convencida de que vive la mejor etapa de su vida. Se siente enamorada, se casó con su gran amor, ahora espera al hijo de ambos y no deja de recibir el cariño de su familia y amigos. Jalé está feliz.

Desde hace casi tres años, Jalé vive en Londres junto a su esposo Robert Allen Atkinson, sin embargo, la lejanía no le impide estar cerca de sus seres más queridos en Costa Rica: la expresentadora, de 36 años, viene al país cada tres meses en los que atiende temas laborales como influencer y su marca de trajes de baño.

Jalé Berahimi tiene 19 semanas de embarazo y vive el proceso con gran ilusión. Foto: Cortesía

Durante su visita más reciente disfrutó a más no poder, pues por el avance de su embarazo no sabe cuando pueda regresar; de lo que sí tiene certeza es de que apenas se le autorice a viajar traerá a su bebé a conocer la calidez de este país. Su primer destino serán las playas guanacastecas.

Levitando de amor

La felicidad de Jalé Berahimi es evidente y de repente hasta inesperada, pues pocas personas se la imaginaban embarazada, aunque ella revela que ser mamá siempre fue su anhelo.

“Creo que nadie se lo esperaba, cuando di la noticia todo mundo cayó en cruz. Nadie se lo esperó, ni yo me lo esperaba”, dice mientras resuenan sus características risas.

Y es que si bien quería embarazarse, lo iba postergando.

“Ya viví, me casé, era como que tocaba. No hay edad para estas cosas: uno nunca está preparado para casarse o ser mamá: tocó cuando Dios quería que tocara. Yo siempre sabía que quería ser mamá, pero pasaba que Rob y yo decíamos: este año no, el otro y así nos fuimos. Si se piensa, realmente nunca se va a estar lista, pero cuando pasó, cuando me di cuenta es como ‘wow’. Es una felicidad automática. Es demasiado”, detalla.

[ Jalé Berahimi está embarazada: ‘no he parado de llorar’ ]

Tal y como lo anunció en sus redes sociales, ella le dio la noticia a su esposo como una sorpresa. Jalé se enteró primero y entre sollozos de alegría llamó a su mamá para contarle, posteriormente a su padre. Luego de decirle a su pareja y a sus personas más cercanas, solamente ha recibido respaldo. Por su personalidad, algunos allegados creían que la buena nueva era “vacilando”.

“Me decían: ‘es en serio o una broma’. Todo el mundo lloró. Es una bendición todo el apoyo que he recibido de la gente (en Instagram es seguida por 489.000 personas), Yo les digo que de haber sabido que era así (de bonito) me hubiera embarazado hace tiempo”, confió.

Con relación a cómo ha sido esta experiencia tanto física como emocionalmente, Jalé dice que su proceso ha sido llevadero.

“Me ha ido super bien. La gente decía: ‘vieras los achaques’, pero en ese sentido me ha ido espectacular. Me dan un poquito de nauseas, pero nada más. Esos achaques de querer correr al baño no me han dado. Lo que me da es demasiada hambre. Comía tanto que me asusté: llamé a la nutricionista porque no me parecía normal. Yo siempre he disfrutado la comida pero me cuidaba con los carbos, en el embarazo me da por los carbos, por pasta, arroz y gallo pinto”.

Jalé continúa además con su rol de vida muy apegado a la normalidad. Ella mantiene sus rutinas de ejercicio similares, los primeros tres meses de embarazo sí mantuvo cuidados.

“Entreno igual, mi personal (trainer) me cambió un poco la rutina. Lo haré hasta donde tenga luz verde”, dice. Berahimi supo de su embarazo cuando tenía cinco semanas.

El vientre de Jalé Berahimi es cada día más prominente y ella no deja de mostrarlo. Foto: Cortesía

Alegría de todos los días

Los sentimientos que rodean a Berahimi en esta etapa son muy positivos, pero también habla con franqueza de los momentos difíciles que se presentan durante el proceso.

“Todo es tan positivo, tan lindo y muy sensible. Me siento bien. Siento que es la mejor etapa de mi vida. Tengo la compañia impresionante de mi esposo, una persona tan chineadora, mi familia me apoya y mis amigos me han chineado. No hay nada más lindo que traer un bebé al mundo rodeado de tanto amor.

“Mis amigos aprovecharon para hacerme un baby shower, como vivo afuera y ya el embarazo va avanzando, después de las 28 semanas no puedo viajar. Como sabían que más adelante no podía venir entonces me lo hicieron y me llevaron regalitos. Fue el primero. Estoy como si cumpliera años todos los días. En esta etapa se está rodeada de mucho amor. Parece mentira pero es estar creando vida. Creo que la gente nunca se imaginó a una Jalé embarazada. Lo disfruto. En redes a la gente le encanta ver la pancita”.

Jalé Berahimi está embarazada y lo anuncia en sus redes sociales La presentadora, empresaria e influencer Jalé Berahimi anunció la mañana de este viernes que está embarazada.

A otras mujeres, madres y futuras mamás les dice que no están solas, que lo que ellas sienten ella también lo vive.

“Esta es una etapa bonita pero también difícil y en las que a veces uno no se abre al 100%. Siento apoyo de parte de mis seguidoras, se han manifestado muchas mamitas. Sus consejos y amor y apoyo yo lo recibo aunque no responda personalmente. Les pido que por favor me den consejos.

“Hay momentos difíciles en los que como estás tan emocional llorás por todo. El cuerpo te cambia, pensás en si es normal o no. Las inseguridades aumentan, las que digan que no, mienten, pero al final metés todo a un frasco y decís que vale la pena, muchas mamitas que se sienten bajoneadas un día y luego felices, quiero decirles que siento lo mismo. No me puedo imaginar el post parto. Ahí vamos viendo. Esto es una montaña rusa de emociones. Lloro por todo”, confió.

El bebé nacerá en Londres y por ahora Jalé no sabe el sexo de la criatura, quiere enterarse junto a su esposo. Lo más probable es que su parto sea natural.

“Al final y al cabo lo importante es que el bebé esté sano y saludable.

“En cuanto al parto quiero que todo sea lo más natural posible, quiero amamantarlo. Dios permita que no me duela, quiero que todo fluya naturalmente, que nada sea forzado. Mi prioridad es el bebé”, dice la influenciadora, quien agrega que se visualiza siendo una madre protectora.

Jalé Berahimi quiere criar a su bebé con valores que le formen como una persona educada, que aprenda que todo en la vida cuesta y que la familia es prioridad.