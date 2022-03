Jalé Berahimi está embarazada: ‘no he parado de llorar’

La presentadora, empresaria e influencer Jalé Berahimi anunció la mañana de este viernes que está embarazada.

El anuncio lo realizó en su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo video en que le da la noticia a su esposo Robert Atkinson.

“Se nos desborda el corazón de amor. La familia Atkinson Berahimi se hace más grande yo en esta montaña rusa de emociones no he parado de llorar, reír, patalear, comer y hacer dramas por nada”, escribió la modelo de 36 años.

[ Thais Alfaro anuncia que está embarazada de su segundo hijo ]

En el video publicado en Instagram, Berahimi le da a su esposo un regalo el cual, al revelarlo, ofrece la imagen de un enterizo diminuto. Segundos después, le muestra la prueba positiva del embarazo.

“Me guardé el secreto por diez días porque quería darle la sorpresa en su cumpleaños #40 (sí, ni yo sé cómo me aguanté tanto), pero bueno, valió toda la pena. Estamos tan felices que no sabemos ni cómo explicarlo. Así que de ahora en adelante call us mommy and daddy. Postdata: el bebé se hizo en el Paraíso de Costa Rica”, agregó.

[ Así es Jalé Berahimi ¡y qué! ]

Jalé Berahimi tiene 36 años. Foto: Instagram

Jalé Berahimi vive con su esposo en Inglaterra y es la fundadora de la empresa Jale Swimwear.