Bailarín de Teletica no ocultó su rechazo a las críticas de Toni Costa y así le respondió el juez: vea el momento

El bailarín Michael Rubí, quien hace de pareja y coreógrafo de Mariana Uriarte en Mira quién baila, se vio envuelto en polémica con Toni Costa, al manifestar su desacuerdo con ciertas críticas realizadas por el juez español.

Desde la primera gala, Costa ha sido bastante crítico con Rubí. Por dar un ejemplo, en aquella ocasión le externó al artista que, a pesar de la capacidad de Uriarte, esto no significaba que “en un (compás de) 8 le tengas que meter 350 pasos”.

Incluso, el español, en una analogía cómica, afirmó que el exceso de explosividad que Rubí le exigió a Uriarte era similar al de “una yegua desbocada”. Eso sí, dejó claro que esto era tan solo una observación para el coreógrafo, que no influía en su valoración sobre Mariana, a quien felicitó por su desempeño.

En la gala de este 9 de noviembre, la producción del programa mostró una recopilación de varios señalamientos del juez ibérico, en los que hace especial hincapié en la velocidad y la limpieza de los movimientos.

Toni Costa respondió a Michael Rubí, quien se mostró inconforme por las críticas del español

Posterior a esto, se mostró a Rubí refiriéndose a las observaciones durante un ensayo. Allí, no se guardó nada y aseguró estar en completo desacuerdo con Toni Costa y que continuará con su manera de trabajar.

“No estoy de acuerdo. Pienso que la velocidad hace que Mari pueda hacer muchos más movimientos y, bajo mi criterio, los movimientos que la pongo a hacer siempre están limpios”, expresó.

“Yo no estoy dispuesto a que se sacrifique el nivel de ella por la velocidad (mientras hacía gestos de comillas); entonces vamos a seguir trabajando por la misma línea”, añadió tajante

A esto, Uriarte sumó: “No queremos perder ni complejidad ni ritmo”.

Toni Costa se puso de pie y quiso aclarar sus señalamientos a Michael Rubí y Mariana Uriarte. (Captura de video/Captura de video)

El hecho escaló a la transmisión en vivo, luego de que Mariana Uriarte realizara su primera coreografía al ritmo de mambo. Antes de calificar lo visto, el primero en intervenir fue Isaac Rovira, quien quiso matizar las correcciones que le han hecho a la pareja.

“Cuando hablábamos de la suavidad o de la flexibilidad, hablábamos no de perder velocidad, sino de ganar movilidad. Porque la velocidad y la fuerza están muy bien si las controlamos; si no las controlamos, hace que a lo mejor se pueda ver un poquito desequilibrado”, explicó.

Además, después de la segunda rutina, de tango, que realizaron junto a Montserrat del Castillo, Costa tomó la palabra y tras felicitarlos por la coreografía, también realizó su descargo.

“Con todo el respeto y el amor de Dios, quiero comentarles al respecto del comentario que vi antes. Creo que se malintencionaron mis palabras. En ningún momento estoy aquí para criticar, sino para aportar”, dijo Toni.

“Llevo más de 37 años bailando, he estado ahí tantas veces que pienso que con un poco más de apertura y sencillez siempre vamos a avanzar mucho más”, añadió.

En respuesta a la retroalimentación del famoso coreógrafo español, Mariana Uriarte se defendió y dejó ver su inconformidad con la producción que, aseguró, omitió parte de sus declaraciones.

“Me hubiera encantado que en la cápsula saliera cuando le dijimos a Toni que muchas gracias por todos sus consejos y lo íbamos a tomar en cuenta, pero no salió”, acotó Uriarte ante la mirada seria de Costa.

Más allá de los dimes y diretes, la influencer y el bailarín tuvieron un gran desempeño este domingo 9 de noviembre. De hecho, ganaron el premio de $1.000 al “Factor Wow”, por su coreografía de tango junto a Castillo.