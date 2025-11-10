Puro Deporte

Ni la magia de los héroes de Italia 90 salvó a Ítalo Marenco de la nominación en ‘Mira quién baila’

Claudio Jara, Roger Flores y Mauricio Montero, leyendas de Italia 90, acompañaron a Ítalo Marenco y Lucía Jiménez en Mira quién baila

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
09/11/2025 Estudio Marco Picado, Canal 7, La Sabana. Mira quién baila (MQB), novena gala de la segunda temporada. Foto: Rafael Pacheco Granados
Claudio Jara, Roger Flores, Mauricio El Chunche Montero, Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, la noche de este domingo 9 de noviembre en Mira Quién Baila de Canal 7. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Roger FloresMauricio MonteroItalia 90Ítalo 90Mira quién bailaClaudio JaraCanal 7
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.