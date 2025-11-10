Ni la magia de los héroes de Italia 90 salvó a Ítalo Marenco de la nominación en ‘Mira quién baila’

Claudio Jara, Roger Flores, Mauricio El Chunche Montero, Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, la noche de este domingo 9 de noviembre en Mira Quién Baila de Canal 7.

Los héroes de la Selección de Costa Rica en Italia 90 una vez más lo dieron todo, solo que esta vez en la pista de baile de Mira Quién Baila, junto al presentador Ítalo Marenco y la coreógrafa Lucía Jiménez.

Mauricio El Chunche Montero, El Capitano Roger Flores y Claudio Jara se pusieron la inolvidable camisa a rayas blancas y negras (con la cual la Sele jugó ante Brasil y Suecia) y acompañaron a Ítalo en la novena gala del programa de Canal 7.

Para esta emisión, los bailarines habituales estuvieron acompañados por otros famosos de Costa Rica; Marenco eligió nada menos que a tres de los grandes protagonistas del histórico verano italiano de 1990.

Sin embargo, ni siquiera armar ese equipo de lujo le impidó a Ítalo salvarse esta noche, pues quedó nominado junto a la pareja encabezada por la doctora en Fisioterapia Katherine Campbell.

Y eso que las leyendas de Italia 90 realmente se lucieron. Primero, El Chunche e Ítalo hicieron unos toques de cabeza, hasta culminar con un remate a marco, contra una portería que instalaron en el set.

Luego de tan llamativa introducción, Marenco, Lucía y El Chunche se combinaron para una coreografía llena de adrenalina, cuyo momento cumbre fue una voltereta del presentador de televisión que contó con la ayuda de Montero.

Mientras tanto, en el fondo aparecieron Roger y Jara con balones de fútbol, efectuando movimientos tan indescifrables como los que sorprendieron al planeta en la Copa del Mundo de hace 35 años.

Montero explicó después que presenta una lesión en la rodilla, pero como en los viejos tiempos, nada le impidió salir a la cancha a defender los colores.

No obstante, los jueces no quedaron tan impresionados, porque Ítalo se llevó su primera nominación de la temporada. Eso significa que él o Katherine Campbell abandonarán MQB la próxima semana.

Pero más allá de quién será el favorecido del público, los héroes de Italia 90 volvieron a dejar otra actuación memorable.