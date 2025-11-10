Viva

‘Mira quién baila’ despidió a otro participante en su gala de invitados especiales: esto fue lo que pasó

En una noche con invitados como Nancy Dobles y Keyla Sánchez, los participantes Daniel Montoya y Ericka Morera se enfrentaron en la eliminación. Conozca quien abandonó la competencia

Por Fiorella Montoya
Mira quién baila, novena gala, segunda temporada
El humorista Daniel Montoya es el participante que más ha estado nominado a la eliminación en 'Mira quién baila'. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Mira quién bailaDaniel MontoyaEricka Morera
Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

