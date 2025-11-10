‘Mira quién baila’ despidió a otro participante en su gala de invitados especiales: esto fue lo que pasó

El humorista Daniel Montoya es el participante que más ha estado nominado a la eliminación en 'Mira quién baila'.

Mira quién baila celebró su novena gala este domingo 9 de noviembre con el encanto de siempre e invitados especiales sobre la pista.

Pese a que las coreografías estuvieron marcadas por gran energía y variedad de ritmos, la jornada se apesadumbró por la ronda de eliminación. Daniel Montoya se convirtió en el siguiente famoso en abandonar la competencia, luego de perder la disputa ante Ericka Morera.

El humorista estuvo nominado en tres ocasiones. En dos logró salvarse, al vencer a Thais Alfaro y Randall Brenes, pero esta vez no consiguió superar el fuerte apoyo que recibió Morera por parte de sus seguidores.

Junto a Morera, continúan en el concurso Mariana Uriarte, el DJ Neto Rangel, la fisioterapeuta Katherine Campbell, el cantante Jeff On y el presentador Ítalo Marenco.

Ericka Morera bailó junto a su pareja, Javier Acuña, y la invitada especial Nancy Dobles. Recibió el 52,6% de votos del público en la ronda de eliminación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una noche junto a estrellas

A pesar de la tensión por la eliminación, las parejas ofrecieron un espectáculo vibrante, acompañadas por figuras invitadas que llenaron la pista de energía y emoción.

Mariana Uriarte y su coreógrafo Michael Rubí bailaron un jive al ritmo de Mambo N° 5, así como un tango junto a la presentadora Montserrat del Castillo.

El DJ brasileño Neto Rangel mostró un foxtrot al ritmo de Feeling Good, junto a Jazhell Acevedo. Luego, cambió el tono con un reguetón en el que participó la creadora de contenido Keyla Sánchez.

El cantante Jefferson Donado, conocido como Jeff On, y su pareja Alhana Morales interpretaron un quickstep con I’m So Excited. Posteriormente, presentaron un merengue acompañados por la influencer Kimberly Loaiza.

Ericka Morera y Javier Acuña destacaron con un cha cha al ritmo de Fireball. En su número especial, Morera regresó al escenario con la presentadora Nancy Dobles, quien desató el aplauso del público.

LEA MÁS: Exparticipante de ‘Mira quién baila’ revela que perdió 8 kilos en la competencia gracias a este bailarín

Katherine Campbell y Erick Vásquez conmovieron con un baile contemporáneo al son de Unsteady. Más tarde, la fisioterapeuta se unió a Naomy Valle, ganadora de la primera temporada, para una salsa casino intensa y enérgica.

El humorista Daniel Montoya, junto a Tatiana Sánchez, puso el toque romántico con una bachata de Darte un Beso. Luego, desató las risas con un número disco junto al maquillista Adán Chinchilla y el locutor Irán Blanco El Maleku.

También Ítalo Marenco y Lucía Jiménez interpretaron un cha cha al ritmo de I Feel Good. En su segundo baile, presentaron un número libre con los exmundialistas de Italia 90: Mauricio “El Chunche” Montero, Claudio Jara y Róger Flores, en una coreografía que evocó los recuerdos de más de uno.