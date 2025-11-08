Exparticipante de ‘Mira quién baila’ revela que perdió 8 kilos en la competencia gracias a este bailarín

La creadora de contenido y exparticipante de Mira quién baila, Janeth García, visitó al bailarín Michael Rubí y a la concursante Mariana Uriarte previo a la gala de este domingo 9 de noviembre. Mientras conversaban en el estudio Marco Picado, reveló un dato curioso de su paso por la competencia.

Rubí publicó un clip donde García le dice a Mariana que “la ve más delgadita y con un piernón”. El bailarín, quien fue pareja de García en el programa de 2024, le respondió que es el “efecto Michael”.

Entonces, Janeth mencionó que perdió un total de ocho kilos durante su tiempo en la competencia de Teletica, de la cual se despidió en la octava gala.

Durante la actual temporada, Janeth ha visitado constantemente a Michael y Mariana, quienes aún no han estado nominados para la eliminación y marchan con buen paso en el programa.

La gala de este domingo contará con invitados especiales. En el caso de Michael y Mariana, bailarán junto con Montesarrat del Castillo, mientras que las otras parejas contarán con la participación de Keyla Sánchez, Kimberly Loaiza, Nancy Dobles, la actual campeona Naomy Valle, Adán Chinchilla, el locutor Irán Blanco El Maleku, Mauricio El Chunche Montero, Claudio Jara, Róger Flores y Germán Chavarría.

Además, este domingo se definirá otras dos parejas nominadas, que tendrán que luchar por salvarse de la eliminación y quedarse en el concurso de baile.

