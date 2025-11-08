Viva

Exparticipante de ‘Mira quién baila’ revela que perdió 8 kilos en la competencia gracias a este bailarín

El programa de Teletica tendrá una gala muy especial este domingo, con la participación de invitados como Nancy Dobles y el exfutbolista Róger Flores

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
03/11/2024. Mira quién baila. Gala número ocho. Estudio Marco Picado, Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce.
Janeth García bailó con Michael Rubí en la edición de 'Mira quién baila' 2024. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaMichael RubíMariana UriarteJaneth García
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.