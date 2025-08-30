Viva

De la pista de ‘A todo dar’ a la de ‘Mira quién baila’: Mariana Uriarte regresa a la tele con poderosa inspiración

Su regreso a la televisión y al baile, después de 15 años, fue motivado por el apoyo de su comunidad de seguidoras y su familia

Por Fiorella Montoya

El ritmo, los pasos de baile y, sobre todo, la televisión, no son ajenos para la influencer Mariana Uriarte, quien es una de las seleccionadas para deslumbrar en la pista de Mira quién baila, de Teletica.








