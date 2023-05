Edgardo Camacho migró a Estados Unidos hace 5 años: ‘No pude despedirme de mi mamá'

Muchas personas recuerdan a Edgardo Camacho como uno de los presentadores del extinto programa de entretenimiento, escándalos y polémica Intrusos de la Farándula. El comunicador de 38 años dejó la televisión y Costa Rica para vivir en Estados Unidos desde hace cinco años, donde ha brincado de trabajo en trabajo hasta encontrar uno en que ha podido prosperar; no obstante, el viaje y estar lejos de la familia no ha sido fácil.

Desde que tenía 30 años, el expresentador había considerado la opción de vivir en los Estados Unidos. Su corresponsalía para el programa de El Gordo y la Flaca en el 2011 lo llevó a soñar en grande. El buen momento laboral que experimentaba entonces lo hizo revalorar sus anhelos y esperar.

Edgardo Camacho presentó el programa Intrusos de la Farándula durante cinco años, hasta su cierre en el 2016. (Edgardo Camacho)

“Yo no quería dejar esa silla que tanto me había costado ganar. Gastón Carrera (productor) me hizo ver que estaba creciendo mucho. Primero, comencé como reportero, después pasé a ser jefe de información y, cuando me di cuenta, ya estaba presentando, así que no me fui”, detalló el periodista vía telefónica.

“El balde de agua fría fue cuando nos dijeron que el programa iba a cerrar. Ahí es cuando uno piensa en todo lo que no hizo”, agregó.

Lo que muchos no saben es que después del cierre del controversial espacio, Camacho la pulseó con La Roncha (programa de farándula y espectáculos) en FM Globo radio, para luego pasar a la televisión en Multimedios. Sin embargo, la cosa no pintaba bien en suelo costarricense.

En el 2018, Edgardo recibió una invitación de su hermano, quien tiene más de 30 años de residir en Estados Unidos. “En cuestión de ocho días” tomó varias decisiones, entre ellas, dejar el espacio televisivo en canal 8, e iniciar una nueva etapa.

“Dije: lo voy hacer. Obvio con muchos sueños, pensando en que podría tocar puertas en algún medio de comunicación de habla hispana o que estando aquí sería más fácil moverme, pero no es tan fácil como uno cree”, explicó.

Cuando el periodista llegó a suelo estadounidense comenzó a trabajar en la compañía de remodelaciones su hermano. También fue bartender e, incluso, cuidó a una adulta mayor con cáncer; su misión era entretenerla cada día.

Durante la pandemia, Edgardo logró encontrar un nuevo “nicho” para generar ingresos donde menos se lo imaginaba.

El cambio físico que ha tenido el periodista en Estados Unidos es significativo. Ahora se siente una persona más sana y en forma. (Edgardo Camacho)

“Un día en el gimnasio llega una señora y me dice: ‘Ayúdeme a entrenar, yo le pago’. Así de la nada (risas). Yo le dije que no era personal trainer, pero que si ella quería, le podía echar la mano. Aquí la gente paga de $50 a $90 la hora”, dijo.

“La señora le contó a otras personas y comenzó esa propaganda por recomendación, cuando me di cuenta tenía más clientes. Ahora me dedico a esto de lleno”, contó.

Luego, amplió: “Por supuesto me he capacitado, me tocó ponerme pilas con mi imagen y ofrezco toda una experiencia, desde el personal trainer, alimentación y suplementos; además, los chineo y estoy pendiente de ellos”.

Duro momento

Estar lejos de casa no es nada fácil; en Estados Unidos, Camacho tuvo que vivir uno de los momentos más duros de su vida. En octubre del 2021, recibió una mala noticia: su madre, Xinia Espinoza, falleció a causa de un infarto.

“Me dolió en el alma. No pude ir a Costa Rica para despedirme. La pandemia no me dejó salir del país y si lo hacía, no entraba más. Además, mi proceso por la residencia también me impedía salir”, narró.

“Las personas no saben los sacrificios que tiene que hacer y pasar uno fuera de su nación”.

Este golpe lo hizo ver las cosas desde otra perspectiva; incluso, afirma, se ha convertido en una persona más “ubicada y con los pies sobre la tierra”.

Tras la muerte de su madre, el gimnasio ha sido un clave para Edgardo. Señala que ha sido "un escape de la realidad". (Edgardo Camacho)

La partida de su mamá ha tenido un impacto significativo en el periodista. En medio de todo el dolor, rescata la cercanía que esto ha provocado con su papá, por lo que tiene pendiente venir a Costa Rica para reunirse con él. Además, tiene proyectos para hacer en el país.

“Tengo ya cinco años en Estados Unidos. La verdad si tengo muchas ganas de volver para estar con mi familia y amigos. María Teresa Rodríguez es la encargada de mi bienvenida, lo único que hace falta es la fecha (risas)”, manifestó.

Migrar lo hizo dejar de lado su profesión de lado, lo cual ha sido un “luto”. Él extraña mucho hacer lo que ama y no descarta volver a la pantalla en algún espacio televisivo.

“Eso sí, llegaré a Costa Rica con ideas. Imagino algo como un reality de reporteros de espectáculos, en el que compitan por tener el mejor acceso, las mejores primicias y las mejores notas, siempre de la mano de mi proyecto en redes sociales. Hay que esperar a ver cómo nos va con eso. No quiero revelar mucho”, adelantó.

El precio de su personaje

A Camacho cubrir farándula y espectáculos lo llevó muchas veces a “entrometerse” en la vida de las figuras públicas de Costa Rica. La adrenalina de estar en un programa en vivo y querer sacar primicias lo hizo olvidarse de un aspecto muy importante: las personas “son de carne y hueso”.

Estados Unidos le ha dado muchas alegrías al ahora 'personal trainer'. (Edgardo Camacho)

Camacho acepta haber aprendido y menciona que “ese personaje ya está enterrado”.

“Mi fin no es volver siendo el de antes; todo lo contrario, quiero informar y entretener de una forma muy madura. Incluso, me gustaría volver a Costa Rica para reencontrarme con esas personas con las que en algún momento tuve roces por mi trabajo, tomar un café y reírnos”, dijo.

“Los tiempos cambian y yo también”, añadió.

–¿Se arrepiente de algo en todo este proceso?

–Vieras que no. La verdad solo Dios sabe porque estaba yo aquí cuando murió mi mamá y sé que muchas personas entienden lo que viví. Siento que el propósito de él era traerme hasta acá para que yo valorara muchos aspectos de mi vida, como la familia, amigos y otras cosas.

”Hoy, después de todas estas experiencias puedo decir que soy una persona más madura, más apasionada y más humana”.