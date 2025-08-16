Randall ‘Chiqui’ Brenes ya se prepara para ‘Mira quién baila’: Véalo moviendo las caderas

Randall Chiqui Brenes , histórico delantero del Club Sport Cartaginés y figura de la Selección Nacional en el Mundial Brasil 2014, asumió un nuevo reto lejos de las canchas: estar en el programa Mira quién baila de Teletica.

Este sábado compartió en sus redes sociales un video de su primera clase junto al instructor Diego Madriz. “Gente, aquí estamos trabajando, tratando de aceitar esto para moverme un poquito”, expresó el exfutbolista mientras practicaba pasos de salsa y bachata.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann y Ericka Morera se encontraron en ‘De boca en boca; así se comportaron los exesposos en TV

Con esta publicación, Brenes confirmó que ya se prepara para afrontar la nueva temporada de Mira quién baila, que arrancará el 7 de setiembre de 2025.

Randall "Chiqui" Brenes, exfutbolista y participante de Mira quién baila (MQB), segunda temporada. (Instagram/Instagram)

El exatacante brumoso compartirá escenario con la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, la exreina de belleza Ivonne Cerdas, el humorista Daniel Montoya, la empresaria Ericka Morera, la doctora Katherine Campbell y el DJ Neto Rangel.

LEA MÁS: ‘Mira quién baila’ reveló su panel de jueces: Conozca los nombres

Aunque colgó los tacos en 2018, Brenes se mantuvo ligado al fútbol. Fundó una escuela de esta disciplina en Cartago y, en varias ocasiones, participó como comentarista en transmisiones deportivas. Ahora, suma un nuevo capítulo en su trayectoria pública, esta vez en el ámbito del entretenimiento televisivo.

En los próximos días, Teletica anunciará a las personalidades que completarán el grupo de participantes de Mira quién baila.