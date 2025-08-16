Viva

Randall ‘Chiqui’ Brenes ya se prepara para ‘Mira quién baila’: Véalo moviendo las caderas

Como antesala al programa de Teletica, el exfutbolista compartió un video de su primera clase de salsa y bachata

Por Fiorella Montoya

Randall Chiqui Brenes, histórico delantero del Club Sport Cartaginés y figura de la Selección Nacional en el Mundial Brasil 2014, asumió un nuevo reto lejos de las canchas: estar en el programa Mira quién baila de Teletica.








