Exmundialista de Brasil 2014 es el cuarto participante de ‘Mira quién baila’

El programa de Teletica Mira quién baila continúa con la presentación de las figuras que integrarán la próxima temporada, la cual iniciará el 7 de setiembre de 2025.

El cuarto concursante confirmado es el exfutbolista Randall Chiqui Brenes. Él se une a la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, la exreina de belleza Ivonne Cerdas y el humorista Daniel Montoya.

LEA MÁS: Teletica anuncia a una figura de la casa como el segundo participante de ‘Mira quién baila’

El exatacante brumoso es reconocido por su trayectoria futbolística con el Club Sport Cartaginés; también integró la Selección Nacional que marcó historia durante la Copa Mundial Brasil 2014.

Brenes se retiró en el 2018, pero no se alejó del fútbol, fundó una escuela de este deporte y en repetidas ocasiones ha sido comentarista durante transmisiones deportivas.

En los próximos días, Teletica dará a conocer los concursantes que completarán el elenco de bailarines de Mira quién baila.