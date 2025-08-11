Viva

Exmundialista de Brasil 2014 es el cuarto participante de ‘Mira quién baila’

Compartirá escenario con Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas y Daniel Montoya

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El programa de Teletica Mira quién baila continúa con la presentación de las figuras que integrarán la próxima temporada, la cual iniciará el 7 de setiembre de 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaRandall Chiqui BrenesTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.