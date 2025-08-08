Viva

‘Mira quién baila’, de Teletica, reveló su fecha de estreno: ¡Comenzó la cuenta regresiva!

La producción del programa de baile ya tiene confirmados a tres de sus concursantes

Por Valezka Medina Barrios

El formato de baile Mira quién baila llegaría antes de lo esperado a las pantallas costarricenses, luego de que se hiciera pública la fecha de estreno de su nueva temporada.








