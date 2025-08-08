‘Mira quién baila’, de Teletica, reveló su fecha de estreno: ¡Comenzó la cuenta regresiva!

El formato de baile Mira quién baila llegaría antes de lo esperado a las pantallas costarricenses, luego de que se hiciera pública la fecha de estreno de su nueva temporada.

Este espacio, que reúne a distintas figuras públicas para enfrentarlas en la pista de baile, comenzará el próximo 7 de setiembre de 2025.

En esta ocasión los seguidores del formato pudieron nominar a sus famosos favoritos para que aparecieran en 'Mira quien baila'. (Archivo)

Hasta el momento, la producción ha revelado a tres de los participantes: la maquilladora Mariana Uriarte, la Miss Costa Rica 2020 Ivonne Cerdas y Daniel Montoya, icónico personaje de los toros Daniel Montoya.

Al igual que la mayoría de formatos de este canal, el programa se transmitirá semanalmente por Teletica.